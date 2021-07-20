Поліція затримала пацієнта психлікарні, який два дні переховувався після вбивства медбрата

Протягом двох днів нападник переховувався в різних місцях, його вдалося спіймати за 50 км від місця скоєння злочину

Пацієнт медзакладу страждав на психічне захворювання, вирізнявся жорстокістю і агресивністю

У вівторок, 20 липня, правоохоронці затримали пацієнта психлікарні, який утік із території медзакладу після вбивства два дні тому 54-річного медбрата. Як повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, підозрюваного у вбивстві вдалося спіймати за 50 км від місця скоєння злочину.

«Впродовж двох днів нападник переховувався в різних місцях. Сьогодні, 20 липня, вранці поліцейські затримали його за 50 км від місця скоєння злочину в одному із будинків у селі Зелене Інгулецького району», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що чоловіка доставили до поліції для з’ясування всіх обставин злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначено, що на пошуки зловмисника було орієнтовано весь особовий склад районної та міської поліції.

Нагадаємо, вранці 18 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що 21-річний пацієнт психіатричної лікарні вбив працівника медзакладу та втік з місця злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Пацієнт медзакладу страждав на психічне захворювання, вирізнявся жорстокістю і агресивністю. До лікарні потрапив, бо погано поводився з батьками.

До слова, сьогодні у Луцьку затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини і доньки.