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    Украина не проведет декарбонизацию, если власть и бизнес не объединятся – Хорст Визингер

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    Украина не проведет декарбонизацию, если власть и бизнес не объединятся – Хорст Визингер

    Такая амбициозная цель, как декарбонизация, может быть достигнута только при взаимодействии правительств и компаний

    Вопрос сокращения вредных выбросов и экологическая модернизация сложен для всех стран мира. А для Украины, как развивающейся страны, он тем более сложный. Поэтому Украина должна разработать свою собственную формулу декарбонизации, как это сделали страны ЕС, и достичь полной консолидации позиций внутри страны – иначе цель по сокращению выбросов не будет достигнута. Об этом заявил Хорст Визингер, президент консалтинговой компании Horst Wiesinger Consulting (Австрия), выступая на международном форуме «Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины».

    По словам Визингера, такая амбициозная цель, как декарбонизация, может быть достигнута только при взаимодействии правительств и компаний. Например, ЕС готов частично компенсировать эти затраты в рамках Green Deal – понимая, что реализация такого глобального проекта невозможна без государственной поддержки. К тому же, процесс этот был начат в ЕС еще 20 лет назад, напомнил эксперт.

    «Вопрос декарбонизации сложен для всех стран мира, а для Украины, как развивающейся страны, тем более. Цель по сокращению выбросов может быть достигнута только при полной консолидации позиций внутри страны. Политика промышленной декарбонизации была начата в ЕС еще в 2000 году, у европейской промышленности было 20 лет на адаптацию. Другие страны должны разработать свои собственные формулы декарбонизации. Их реализация может занять десятилетия и быть болезненной для экономики», – подчеркнул Хорст Визингер.

    Напомним, недавно Профессиональная ассоциация экологов Украины (ПАЭУ) обратилась с открытым письмом к правительству и президенту с просьбой акцентировать внимание на необходимости безотлагательного перезагрузки природоохранных реформ и определения дорожных карт для реализации государственных приоритетов в этом направлении. По убеждению ПАЭУ, без перезагрузки экологическая реформа так и останется имитацией, которая существует только на бумаге.

    Ранее председатель правления ОО «Украинская ассоциация энергосервисных компаний» Алексей Корчмит заявил, что государство должно финансово поддержать экомодернизацию промышленности – например, возвращая средства, собранные от эконалога, на проведение переоборудования предприятий.

    В свою очередь гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что украинское экологическое законодательство не должно быть жестче, чем того требуют европейские директивы, и должно учитывать экономическое состояние Украины.

    Теги: реформа бизнес политика власть
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    Украина не проведет декарбонизацию, если власть и бизнес не объединятся – Хорст Визингер