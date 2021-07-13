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    Нардепи остаточно ліквідували «Укроборонпром»

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    У рамках трансформації &laquo;Укроборонпрому&raquo; створять два великих холдинги - Нардепи остаточно ліквідували «Укроборонпром»
    У рамках трансформації «Укроборонпрому» створять два великих холдинги
    Фото з відкритих джерел

    Держконцерн перетворять на акціонерне товариство

    Верховна Рада 13 липня остаточно ліквідувала держконцерн «Укроборонпром». Народні депутати 256 голосами схвалили у другому читанні відповідний законопроєкт №3822.

    Таким чином держконцерн перетворять на акціонерне товариство.

    Згідно з законом, у рамках трансформації створять два великих холдинги: «Оборонні системи України», які об'єднають 65 підприємств у шість субхолдингів; і аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіацією і космосом.

    Передбачене перетворення державних підприємств ОПК на акціонерні товариства. Вони отримали можливість об’єднатися з вітчизняними та іноземними партнерами.

    Раніше очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв в інтерв’ю «Главкому» розповів про законопроєкт №3822, який є ключовим у системі реформування «Укроборонпрому» та уточнив, коли варто очікувати фінішу реформ концерну.

    Додамо, що за 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн.

    На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном «Укроборонпром» Фонду держмайна на приватизацію, у різні періоди була зупинена виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері. Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.

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    Теги: Верховна Рада реформа оборонна реформа закон політика Укроборонпром Юрій Гусєв
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    Нардепи остаточно ліквідували «Укроборонпром»