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    Школи скасовують 10-11 класи: що робити батькам

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    Школи в Україні, згідно з реформою, будуть переформатовуватися, і надалі 10-12 класи стануть профільною освітою для учнів - Школи скасовують 10-11 класи: що робити батькам
    Школи в Україні, згідно з реформою, будуть переформатовуватися, і надалі 10-12 класи стануть профільною освітою для учнів
    Фото з відкритих джерел

    Освітні заклади повинні повідомляти учнів та їхніх батьків за півтора року до зміни умов навчання чи перепрофілювання школи

    Деякі школи в Україні почали реформуватись, скасувавши навчання в 10-11 класах. Через це батьки почали бити на сполох, адже не знають, де навчатися їхнім дітям. Про це повідомляє Служба освітнього омбудсмена.

    За даними освітнього омбудсмена Сергія Горбачова наразі починається реорганізація освітньої мережі, а саме – створюють профільні академічні ліцеї, академії, опорні заклади та їх філії. Через це частина шкіл уже повідомила батькам про те, що у них скасовується набір на 10-11 класи. Зокрема в 2020 році від батьків до освітнього омбудсмена надійшло 82 звернення з 53 населених пунктів.

    «Ми маємо з десяток звернень, коли у травні учням кажуть, що «у нас не буде 10 класу, йдіть куди хочете». Так не робиться. Саме тому ми запропонували зміни до закону», – зауважив Сергій Горбачов.

    За даними омбудсмена, освітні заклади повинні повідомляти учнів та їхніх батьків за півтора року до зміни умов навчання чи перепрофілювання школи.

    «Якщо ми хочемо з вересня 2023 року зробити модернізацію мережі, ми маємо про це повідомити у березні 2022», – наголосив освітній омбудсмен.

    Сергій Горбачов розповів, що в одній із шкіл Києва план оптимізації був ухвалений ще в 2018 році, проте про нього вчасно не попередили батьків. Через це склалась така ситуація, що школярам у 9 класі повідомили, що вони більше не зможуть навчатись в 10 класі.

    Освітній омбудсмен у таких випадках рекомендує батькам звертатись в місцеві управління освіти.

    «Батькам треба звертатися до управлінь освіти з заявою, що дитина планує продовжити навчання в 10 класі і управління освіти має дитину обов’язково влаштувати», – наголосив Сергій Горбачов.

    Відомо, що школи в Україні, згідно з реформою НУШ, будуть переформатовуватися, і 10-12 класи стануть профільною освітою для учнів. Тобто будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади освіти. Але нова система остаточно має запрацювати лише від 2027 року. А у найближчі роки учні після 9 класу й надалі вчитимуться у своїх школах.

    Теги: реформа Міністерство освіти і науки діти освіта школа навчання освітня реформа батьки освітній омбудсмен Сергій Горбачов
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    Школи скасовують 10-11 класи: що робити батькам