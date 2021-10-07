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    Уже закрытое дело «Роттердам+» было нагромождением лозунгов, политики и лжи, – политолог

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    Дело &laquo;Роттердам+&raquo; было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления - Уже закрытое дело «Роттердам+» было нагромождением лозунгов, политики и лжи, – политолог
    Дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления

    Единственными потерпевшими от формулы «Роттердам+» считают себя два ферросплавных завода в Никополе и Запорожье

    Четырежды закрытое дело «Роттердам+» были изначально политически мотивированным и сфабрикованным. Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов.

    «Самое громкое дело, самый большой пример, самый яркий пример, когда политики, спекулянты и нечистоплотные, скажем так, борцы с коррупцией делают политические капиталы сумасшедшие на пустом месте, на грандиозном обмане. То есть, все дело против «Роттердам+» – это нагромождение лозунгов, политики и лжи», – заявил политолог в эфире телеканала «Украина24».

    Он отметил, что все сроки следствия по этому делу истекли еще в 2019 году. С тех пор, по его словам, дело открывают, закрывают, приостанавливают, возобновляют.

    «На самом деле, эксперты с первых же дней говорили, и эксперты, и профильные специалисты, и те, кто хоть более или менее понимают, что происходит, говорили: ребята, эта норка пустая, это дело ничего», – добавил политолог.

    Он подчеркнул, что заказчиком фабрикации дела в отношении этой формулы выступили два ферросплавных завода, которые преследовали цель получать льготную цену на электроэнергию.

    Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

    Единственными потерпевшими от формулы считают себя два ферросплавных завода в Никополе и Запорожье.

    Теги: Коррупция в Украине политолог
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    Уже закрытое дело «Роттердам+» было нагромождением лозунгов, политики и лжи, – политолог