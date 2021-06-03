В закон о промзагрязнении нужно внести дифференцированные сроки перехода, – эксперт

«Польша, Словакия почти 20 лет переходили на эти новые технологии», – подчеркнул Старовойт

В процессе проведения экомодернизации необходим дифференцированный подход по срокам ее проведения и финансовая поддержка со стороны государства. Об этом заявил генеральный директор УНПА «Укркокс» Анатолий Старовойт.

«Не надо подходить с одинаковыми мерками к маленьким предприятиям, и к большим. Я имею в виду горно-металлургический комплекс. Дифференциировано подходить к срокам по внедрению сборника наилучших технологий. Потому что маленькие предприятия фильтр поставили – и решили проблему. А как решить вопрос со сложными металлургическими агрегатами? Срок действия их эксплуатации непрерывной – 30 лет. Стоимость их колоссальная», – рассказал Старовойт.

Он подчеркнул, предусмотренные в законопроекте о промышленных выбросах (4167) сроки перехода на новые экологические нормы нереальны для украинской промышленности, и должны быть увеличены. Кроме того, необходима финансовая поддержка со стороны государства, поскольку у предприятий нет миллиардов на модернизацию.

«Например, коксовая батарея около 600 миллионов долларов стоит. Прежде чем решать какую-то задачу, нужно разобраться, есть ли на это средства. Либо надо вводить какие-то законодательные нормы, осуществлять партнерство между бизнесом и государством», – объяснил Старовойт.

Он также напомнил, что европейские государства проводили экомодернизацию промышленности десятки лет, при значительной финансовой поддержке со стороны государств.

«Польша, Словакия почти 20 лет переходили на эти новые технологии. Так это же при колоссальном вливании европейских денег», – подчеркнул Старовойт.

Ранее гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, и его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса.

В свою очередь президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что в законопроекте нужно обязательно предусмотреть возможности вносить изменения в так называемой список наилучших доступных технологий и методов – потому что наша промышленность строилась во многом благодаря наработкам наших проектных институтов и производителей оборудования.

Напомним, 21 мая Верховная Рада вновь не приняла законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.