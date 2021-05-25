Закрытое из-за отсутствия состава преступления дело «Роттердам+» ставит под сомнение существование НАБУ, – журналист

Попытки из раза в раз реанимировать дело «Роттердам+» журналист Лямец назвал контрпродуктивными

Дело «Роттердам+», в котором в итоге не оказалось состава преступления и убедительных доказательств, поставило под сомнение целесообразность существования Национального антикоррупционного бюро с миллиардным бюджетом.

Такое мнение высказал журналист Сергей Лямец.

«Это было было последним шансом хоть как-то продемонстрировать смысл существования НАБУ и мегабюджетов на его содержание. Но... Дело закрывали три раза – и вот четвертый. По-прежнему нет ни состава преступления, ни доказательств, ни пострадавших», – отметил Лямец.

Он на помнил, что это потвердел не только прокурор, но и Высший антикоррупционный суд, который «контролируется западными партнерами».

«Сейчас Сытник – в тупике, НАБУ дискредитировано. Наши западные партнеры не могут признать, что созданная ими параллельная карательная вертикаль – не работает. Годы и миллиарды потрачены впустую», – добавил Лямец.

Попытки из раза в раз реанимировать дело «Роттердам+» Лямец назвал контрпродуктивными.

«Вот он (Сытник – прим.) и продолжает попытки оживить труп «Роттердама», который до этого четырежды отказывался оживать. Даже для сериала «Живые мертвецы» этот труп изрядно истлел», – подытожил Лямец.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.