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    Урочисте відкриття туалету в київському виші викликало хвилю жартів у мережі (відео)

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    Відкриття вбиральні присутні зустріли оплесками - Урочисте відкриття туалету в київському виші викликало хвилю жартів у мережі (відео)
    Відкриття вбиральні присутні зустріли оплесками
    Фото: скріншот з відео

    Оновлений жіночий туалет у Державному університеті телекомунікацій відкрили 8 березня з шампанським

    Відео з приуроченого до свята 8 березня урочистого відкриття жіночого туалету в одному з учбових закладів Києва широко обговорюється в соціальних мережах. Відповідний сюжет був поширений журналісткою Іриною Наволнєвою на її сторінці у Facebook. В коментарях уточнюють, що цей випадок мав місце в Державному університеті телекомунікацій.

    На запису видно, що на тлі дверей нового туалету виступив представник адміністрації університету, який урочисто перерізав червону стрічку.

    За його словами, туалет відкрили за вказівкою ректора університету, а вибором колірної гами стін, матеріалами обробки займалися жінки.

    Після церемонії всіх запросили випити шампанського. Пропозицію зустріли оплесками.

    Повідомлення про урочисте відкриття туалету викликало жваве обговорення в мережі – українці не шкодували епітетів і метафор для опису свого ставлення до «події». Багато хто звернув увагу, що подібні урочисті заходи з дрібʼязкових приводів дуже популярні в сусідній Росії.

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    Як повідомлялося раніше, генеральний директор національного поштового оператора «Укрпошта» Ігор Смілянський презентував віртуальну екскурсію до туалету в приміщенні київського головпоштамту, який він назвав «коворкінгом, в якому народилося багато стратегічних ідей».

    Теги: Київ свята українці університет
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