Урочисте відкриття туалету в київському виші викликало хвилю жартів у мережі (відео)

Оновлений жіночий туалет у Державному університеті телекомунікацій відкрили 8 березня з шампанським

Відео з приуроченого до свята 8 березня урочистого відкриття жіночого туалету в одному з учбових закладів Києва широко обговорюється в соціальних мережах. Відповідний сюжет був поширений журналісткою Іриною Наволнєвою на її сторінці у Facebook. В коментарях уточнюють, що цей випадок мав місце в Державному університеті телекомунікацій.

На запису видно, що на тлі дверей нового туалету виступив представник адміністрації університету, який урочисто перерізав червону стрічку.

За його словами, туалет відкрили за вказівкою ректора університету, а вибором колірної гами стін, матеріалами обробки займалися жінки.

Після церемонії всіх запросили випити шампанського. Пропозицію зустріли оплесками.

Повідомлення про урочисте відкриття туалету викликало жваве обговорення в мережі – українці не шкодували епітетів і метафор для опису свого ставлення до «події». Багато хто звернув увагу, що подібні урочисті заходи з дрібʼязкових приводів дуже популярні в сусідній Росії.

Як повідомлялося раніше, генеральний директор національного поштового оператора «Укрпошта» Ігор Смілянський презентував віртуальну екскурсію до туалету в приміщенні київського головпоштамту, який він назвав «коворкінгом, в якому народилося багато стратегічних ідей».