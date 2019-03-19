Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея



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Основні елементи українського народного костюма були сформовані ще за часів князів і практично не змінилися відтоді

Особливості українського народного одягу відрізняються залежно від регіонів.

Волинський регіон, Подільський, Полісся, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина і Дніпровська Україна мали свої особливі характеристики.

Був у наших предків і святковий, і повсякденний одяг, зимовий і літній.

На фотографіях представлені переважно жінки у святковому одязі, з прикрасами і намистом.