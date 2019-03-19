  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея

    • Розсилка
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея

    Основні елементи українського народного костюма були сформовані ще за часів князів і практично не змінилися відтоді

    Особливості українського народного одягу відрізняються залежно від регіонів.

    Волинський регіон, Подільський, Полісся, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина і Дніпровська Україна мали свої особливі характеристики.

    Читайте також

    1 з 44
    на весь екран згорнути
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися красуні-українки 100 років тому. Фотогалерея

    Був у наших предків і святковий, і повсякденний одяг, зимовий і літній.

    На фотографіях представлені переважно жінки у святковому одязі, з прикрасами і намистом.

    Читайте також
    українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ