Школярка вистрибнула з четвертого поверху школи у Києві. Тітка розповіла подробиці трагедії



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Стали відомі причини спроби самогубства київської школярки

Семикласниця вистрибнула з четвертого поверху школи №173 через цькування з боку однокласників. Зараз дівчинка у важкому стані перебуває в лікарні.

Про трагедію розповіла тітка постраждалої Катерина Мілічева. За її словами, відбулося таке через те, що школярка систематично піддавалася булінгу з боку своїх однокласників. Через її смагляву шкіру, однолітки часто обзивали її «мавпою».

Більш того, вчителі знали про образи дівчинки, але нічого не робили з цим.

Рідні зізналися, що 12-річна дочка не хотіла ходити до школи, часто скаржилася, що їй там не подобається. Вона вистрибнула з вікна школи посеред уроку, перед цим запитавши у своїх однокласників: «Якщо я вистрибну з вікна, ви теж будете сміятися?».

Зараз дівчинка перебуває в столичній лікарні «Охматдит». У дитини травми ніг, тазу, хребта, переломи ребер, забій легень та черепно-мозкова травма.

Нагадаємо, що стан 12-річної дівчинки, яка вистрибнула з вікна школи в Києві, залишається важким. Новими подробицями поділилася на своїй сторінці в Фейсбук тітка школярки Катерина Мілічева. За її словами, зараз 12-річна Ангеліна знаходиться в відділенні реанімації та інтенсивної терапії, а її стан оцінюється як стабільно важкий.

Мілічева розповіла, що лікарі діагностували у дівчинки перелом обох ніг, тазу, хребта в поперековому відділі, забій легенів і черепно-мозкову травму.

«Уже прооперували одну ніжку, встановили апарат Ілізарова. Сьогодні буде ще одна операція. Далі ще …», – написала жінка.

Вона також заявила, що причина страшного вчинку дівчинки залишається невідомою: Ангеліна знаходиться в медикаментозному сні.

«Ангелінку виховує тато і бабуся з дідусем. Стан важкий у всіх», – зізналася Катерина в коментарях.

Як повідомлялося, 23 жовтня, на проспекті Відрадному у Солом’янському районі Києва з вікна школи вистрибнула учениця 7-го класу. Школярку з численними забійними ранами та переломами негайно госпіталізували у лікарню для надання необхідної допомоги.