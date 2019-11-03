  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Школярка вистрибнула з четвертого поверху школи у Києві. Тітка розповіла подробиці трагедії

    • Розсилка
    Школярка вистрибнула з четвертого поверху школи у Києві. Тітка розповіла подробиці трагедії

    Стали відомі причини спроби самогубства київської школярки

    Семикласниця вистрибнула з четвертого поверху школи №173 через цькування з боку однокласників. Зараз дівчинка у важкому стані перебуває в лікарні.

    Про трагедію розповіла тітка постраждалої Катерина Мілічева. За її словами, відбулося таке через те, що школярка систематично піддавалася булінгу з боку своїх однокласників. Через її смагляву шкіру, однолітки часто обзивали її «мавпою».

    a4310c9b-63d6-433c-912b-d1c3e41f8693_01

    Більш того, вчителі знали про образи дівчинки, але нічого не робили з цим.

    Рідні зізналися, що 12-річна дочка не хотіла ходити до школи, часто скаржилася, що їй там не подобається. Вона вистрибнула з вікна школи посеред уроку, перед цим запитавши у своїх однокласників: «Якщо я вистрибну з вікна, ви теж будете сміятися?».

    Зараз дівчинка перебуває в столичній лікарні «Охматдит». У дитини травми ніг, тазу, хребта, переломи ребер, забій легень та черепно-мозкова травма.

    Нагадаємо, що стан 12-річної дівчинки, яка вистрибнула з вікна школи в Києві, залишається важким. Новими подробицями поділилася на своїй сторінці в Фейсбук тітка школярки Катерина Мілічева. За її словами, зараз 12-річна Ангеліна знаходиться в відділенні реанімації та інтенсивної терапії, а її стан оцінюється як стабільно важкий.

    Мілічева розповіла, що лікарі діагностували у дівчинки перелом обох ніг, тазу, хребта в поперековому відділі, забій легенів і черепно-мозкову травму.

    «Уже прооперували одну ніжку, встановили апарат Ілізарова. Сьогодні буде ще одна операція. Далі ще …», – написала жінка.

    Вона також заявила, що причина страшного вчинку дівчинки залишається невідомою: Ангеліна знаходиться в медикаментозному сні.

    «Ангелінку виховує тато і бабуся з дідусем. Стан важкий у всіх», – зізналася Катерина в коментарях.

    Як повідомлялося, 23 жовтня, на проспекті Відрадному у Солом’янському районі Києва з вікна школи вистрибнула учениця 7-го класу. Школярку з численними забійними ранами та переломами негайно госпіталізували у лікарню для надання необхідної допомоги.

    Читайте також: Супрун розповіла, як не зіпсувати здоров’я дитини у школі.
    Київ школа Охматдит самогубство булінг жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ