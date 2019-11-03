  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Кувейті жінок продавали в рабство через Instagram

    • Розсилка
    <p>Жінок продавали для домашньої роботи</p> - У Кувейті жінок продавали в рабство через Instagram

    Жінок продавали для домашньої роботи

    Фото: ВВС

    Работорговці через Instagram та інші додатки від Google і Apple розміщували оголошення про продаж людей

    У Кувейті продавали домашніх працівників у якості рабів через Instagram. Про це повідомляє ВВС.

    «Влада Кувейту повідомила, що вони офіційно викликали декількох власників облікових записів у соціальних медіа, які використовували їх для продажу домашніх працівників як рабів. Інтернет-ринки рабовласників виявили на додатках для Google і Apple, включаючи Instagram, що належить Facebook», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що хештегами під фотографіями жінок були «покоївки для переїзду» та «хатні робітниці на продаж».

    «Чиновники повідомили, що власникам сторінок наказали видалити рекламу. Також вони підписали зобов’язання не брати участь у подібній діяльності», - зазначили в ВВС.

    Також повідомляється, що юристи вважають, що компанії, які розроблювали додатки, а також Apple і Google повинні виплатити компенсації тим, хто постраждав через таку рекламу. Окрім того, юристка Кімберлі Мотлі закликала порушити кримінальну справу проти осіб, причетних до торгівлі людьми.

    До слова, Facebook і Instagram заборонять смайли з сексуальним підтекстом.

    Google Facebook соціальні мережі Apple жінка Кувейт Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ