У Кувейті жінок продавали в рабство через Instagram



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Жінок продавали для домашньої роботи Фото: ВВС

Работорговці через Instagram та інші додатки від Google і Apple розміщували оголошення про продаж людей

У Кувейті продавали домашніх працівників у якості рабів через Instagram. Про це повідомляє ВВС.

«Влада Кувейту повідомила, що вони офіційно викликали декількох власників облікових записів у соціальних медіа, які використовували їх для продажу домашніх працівників як рабів. Інтернет-ринки рабовласників виявили на додатках для Google і Apple, включаючи Instagram, що належить Facebook», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хештегами під фотографіями жінок були «покоївки для переїзду» та «хатні робітниці на продаж».

«Чиновники повідомили, що власникам сторінок наказали видалити рекламу. Також вони підписали зобов’язання не брати участь у подібній діяльності», - зазначили в ВВС.

Також повідомляється, що юристи вважають, що компанії, які розроблювали додатки, а також Apple і Google повинні виплатити компенсації тим, хто постраждав через таку рекламу. Окрім того, юристка Кімберлі Мотлі закликала порушити кримінальну справу проти осіб, причетних до торгівлі людьми.

До слова, Facebook і Instagram заборонять смайли з сексуальним підтекстом.