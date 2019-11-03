У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро



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Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій

У неділю, 3 листопада, в столичному метро можуть обмежити роботу деяких станцій через футбольний матч на НСК «Олімпійський» між командами «Динамо» (Київ) та «Львів (Львів).

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

«Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних, 2 і 3 листопада рух трамваїв № 1 буде тимчасово призупинено через капремонт колії на ділянці від вул. Генерала Потапова до бульвару Кольцова.