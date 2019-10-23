У столичній школі учениця вистрибнула з вікна (фото, відео)



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На місце події виїхала слідчо-оперативна група і співробітники ювенальної превенції Фото: Нацполіція

Стрибок у відчинене вікно на четвертому поверсі 12-річна дівчина зробила на перерві

Сьогодні, 23 жовтня, на проспекті Відрадному у Солом’янському районі Києва з вікна школи вистрибнула учениця 7-го класу. Школярку з численними забійними ранами та переломами негайно госпіталізували у лікарню для надання необхідної допомоги.

Повідомлення про це надійшло до чергової частини Солом’янського управління поліції від лікарів, інформує пресслужба поліції Києва.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також співробітники ювенальної превенції. Поліцейські поспілкувалися з педагогами і школярами та з’ясували, що на перерві вчителька попросила дітей вийти із класу та відчинила для провітрювання вікно біля дошки. І поки жінка відволіклася, одна з учениць раптово кинула портфель та з розгону вистрибнула у відчинене вікно.

Дана подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причини поведінки учениці та обставини, за яких сталася подія.

Нагадаємо, раніше в Петропавлівській Борщагівці Київської області з вікна 8-го поверху випала і загинула дворічна дитина.