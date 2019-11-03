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    У Києві сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами (відео)

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    У Києві сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами (відео)

    На місці працюють кілька екіпажів патрульної поліції, швидкої та рятувальників

    Вранці в неділю, 3 листопада, на вулиці Заболотного в Києві зіткнулися два автомобілі: один з них розірвало на частини.

    Про це повідомляє «dtp.kiev.ua»

    За словами очевидців, автомобіль «Волга» розвертався від заправки ANP через подвійну лінію. На місці працюють кілька екіпажів патрульної поліції, швидкої та рятувальників.

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    У Києві сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами (відео)
    У Києві сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами (відео)

    Дані про постраждалих уточнюються. За попередніми даними, одній з пасажирок відірвало ногу, інша отримала важкі травми обличчя. Водій «Волги» живий. За деякими даними, в аварії також є загиблі.

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    Очень серьёзное #ДТП в Киеве на Заболотного с пострадавшими По предварительной информации легковой автомобиль выехал на встречную полосу. В следствии столкновения авто разорвало на несколько частей. На месте работают несколько экипажей патрульной полиции, скорой и спасателей. Присылайте ваши фото/видео на Viber/Telegram: 0937713333 @dtpkievua #киев #київ #дтп #заболотного #авто

    Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

    Нагадаємо, в результаті зіткнення автомобілів у Черкаській області загинули 50-річний та 40-річний жителі обласного центру.

    ДТП Київ водій автомобіль
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