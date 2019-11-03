У Києві сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами (відео)
На місці працюють кілька екіпажів патрульної поліції, швидкої та рятувальників
Вранці в неділю, 3 листопада, на вулиці Заболотного в Києві зіткнулися два автомобілі: один з них розірвало на частини.
Про це повідомляє «dtp.kiev.ua»
За словами очевидців, автомобіль «Волга» розвертався від заправки ANP через подвійну лінію. На місці працюють кілька екіпажів патрульної поліції, швидкої та рятувальників.
Дані про постраждалих уточнюються. За попередніми даними, одній з пасажирок відірвало ногу, інша отримала важкі травми обличчя. Водій «Волги» живий. За деякими даними, в аварії також є загиблі.
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Очень серьёзное #ДТП в Киеве на Заболотного с пострадавшими По предварительной информации легковой автомобиль выехал на встречную полосу. В следствии столкновения авто разорвало на несколько частей. На месте работают несколько экипажей патрульной полиции, скорой и спасателей. Присылайте ваши фото/видео на Viber/Telegram: 0937713333 @dtpkievua #киев #київ #дтп #заболотного #авто
Нагадаємо, в результаті зіткнення автомобілів у Черкаській області загинули 50-річний та 40-річний жителі обласного центру.