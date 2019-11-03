У Києві сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці працюють кілька екіпажів патрульної поліції, швидкої та рятувальників

Вранці в неділю, 3 листопада, на вулиці Заболотного в Києві зіткнулися два автомобілі: один з них розірвало на частини.

Про це повідомляє «dtp.kiev.ua»

За словами очевидців, автомобіль «Волга» розвертався від заправки ANP через подвійну лінію. На місці працюють кілька екіпажів патрульної поліції, швидкої та рятувальників.

Дані про постраждалих уточнюються. За попередніми даними, одній з пасажирок відірвало ногу, інша отримала важкі травми обличчя. Водій «Волги» живий. За деякими даними, в аварії також є загиблі.

Нагадаємо, в результаті зіткнення автомобілів у Черкаській області загинули 50-річний та 40-річний жителі обласного центру.