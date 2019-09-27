13-річного киянина, який не повернувся зі школи, розшукали у Вінниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: npu.gov.ua

Як пояснив «мандрівник», він хотів провідати бабусю, яка проживає на Одещині, харчувався хлопець у церкві, а спав на вокзалах і автостанціях

Два дні тому до поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що її 13-річний син не повернувся після занять додому і зв’язку з ним немає. Поліцейські негайно розпочали пошуки хлопця й встановили, що підліток неодноразово уходив із дому. Він щоразу намагався дістатися до Одеси, де мешкає його бабуся. Ювенальні інспектори по всій країні відправили орієнтування розшукуваного, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під час патрулювання у місті Вінниця співробітники місцевої патрульної поліції помітили хлопця, який вночі сам перебував на вулиці. Правоохоронці зупинилися перевірити особу дитини й з’ясували, що він розшукується Голосіївським управлінням поліції Києва як безвісно відсутній.

Старший інспектор сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Захар Суліцький розповів, що вінницькі патрульні зв’язались зі столичними «дитячими» поліцейськими й проінформували, що хлопець перебуває у них.

Правоохоронці доставили дитину до територіального управління поліції, а з Києва за хлопцем негайно виїхали ювенальні інспектори:

«Як пояснив «мандрівник», він хотів провідати бабусю, яка проживає в Одеській області. У Вінницю він добирався електричками. Харчувався хлопець у церкві, а спав на вокзалах і автостанціях».