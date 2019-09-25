Поліцейські Голосіївського району Києва розшукують 14-річного хлопця (фото)



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Андрій Волков навчається у школі №87

Відомо, що хлопчик вже не вперше покидає домівку, оскільки, за словами батьків, любить мандрувати

Неповнолітній Волков Андрій Валерійович, 2005 року народження, пішов з дому 24 вересня до столичної школи № 87 та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє відділ коммунікації поліції Києва.

Прикмети: на вигляд 12-13 років, зріст 152 см, худорлявий, темне волосся. Був одягнутий у темно-сині джинси, світло-голубу сорочку, сіру кофту з коричневими латками, зелену куртку з капюшоном, темно-сіру шапку з шарфом, чорні спортивні туфлі з червоними смужками.





Відомо, що хлопчик вже не вперше покидає домівку, оскільки, за словами батьків, любить мандрувати.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній.

Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе розшукати зниклого хлопця, звернутися до Голосіївського управління поліції за телефонами: 0934999752 або 102.