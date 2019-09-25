Викрадене у Києві авто поліцейські розшукали за допомогою камер відеоспостереження



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Двох зловмисників, котрі викрали автівку, затримали, слідчі повідомили їм про підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом

До Дніпровського управління поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що його автомобіль викрали. Отримавши від заявника інформацію про розшукувану автівку, правоохоронці розпочали її пошуки.

Завдяки камерам відеонагляду, встановленим у рамках програми «Безпечна столиця», вдалося відслідкувати маршрут руху зниклого транспортного засобу. Про це повідомляє відділ комунакації поліції Києва.

Невдовзі машину із заміненими номерними знаками поліцейські знайшли на одній із вулиць Оболонського району.

А за декілька годин співробітники карного розшуку Дніпровського управління поліції спільно із оперативниками столичного главку затримали двох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Як з’ясувалося, чоловіки викрали автомобіль, сканувавши сигналізацію. Потім вони замінили номерні знаки та планували відігнати авто у майстерню, аби розібрати на запчастини. Наразі двом зловмисникам уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, це - незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Відомо, що фігуранти раніше проблем із законом не мали», - розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Наразі в суді вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Також поліцейські перевіряють причетність підозрюваних до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.