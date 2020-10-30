$2 тис. за вступ до вишу: у Києві судитимуть доцента університету



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Посадовець вишу підозрюється у хабарництві

Поліція перевіряє посадовців вишу до корупційного злочину

Київською місцевою прокуратурою №7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно доцента одного з національних університетів за фактом отримання неправомірної вигоди для себе за зарахування абітурієнтки до навчального закладу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 35-річна доцент кафедри фінансового права одного з університетів пообіцяла абітурієнтці за 2 тис. доларів США винагороди вплинути на прийняття посадовою особою вказаного вишу позитивного рішення щодо її зарахування до навчального закладу. Абітурієнтка погодилась на таку пропозицію, оскільки, за словами доцента, мала невеликі шанси для вступу через великий конкурс.

У червні 2020 року доцента затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 1 тис. доларів США.

Обвинувальний акт відносно особи скеровано до суду для розгляду по суті.

Крім того, в межах виділеного кримінального провадження слідчі Подільського управління поліції в Києві перевіряють причетність до корупційного злочину інших посадових осіб вказаного навчального закладу.

Як повідомлялося, Київською прокуратурою спільно зі слідчими Святошинського Управління поліції та СБУ викрито ректора одного із вищих навчальних закладів Києва, який сприяв нелегальному транзиту іноземців до країн Євросоюзу.