Міністр Жданов всупереч законодавству присвоїв Червоненку звання Заслуженого майстра спорту

Були часи, коли Євген Альфредович під патронатом Віктора Федоровича як президент Федерації автоспорту України проводив «Ялту-раллі» Іван Вербицький

Контроль за виконанням цього наказу міністр молоді та спорту залишив за собою

20 червня 2019 року Міністерство молоді та спорту на чолі з Ігорем Ждановим присвоїло екс-міністрові транспорту і зв’язку Євгенові Червоненку звання Заслуженого майстра спорту України з автомобільного спорту.

Про це йдеться в указі відомства №3123 від 20 червня 2019 року.

Міністр Жданов наказує

Наразі складно збагнути, які є законні підстави для такого рішення. Згідно з умовами присвоєння спортивного звання «Заслужений майстер спорту України» в неолімпійських та національних видах спорту та спортивних дисциплінах в олімпійських видах спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор, найвищого спортивного звання можуть удостоїтися:

1) призери Всесвітніх ігор;

2) чемпіони Всесвітніх ігор з єдиноборств в неолімпійських видах;

3) чемпіони Всесвітніх інтелектуальних ігор;

4) чемпіони світу або спортсмени, які ставали призерами першостей планети не менше трьох разів;

5) призери Всесвітньої шахової Олімпіади.

Цей перелік є на сайті українського парламенту.

Як відомо, Євген Червоненко жодного з перелічених спортивних титулів не має. Він був чемпіоном СССР, переможцем етапів чемпіонату Європи з автоспорту. Ці досягнення не дають права отримувати звання «Заслуженого майстра».

Але в Ігоря Жданова своя логіка. Звання Євгену Альфредовичу він присвоїв «за досягнення високих спортивних результатів та піднесення престижу України на міжнародній спортивній арені».

У другому пункті указу №3123 зазначається, що контроль за виконанням цього наказу пан Жданов залишає за собою.

Взагалі, це рішення може стати прецедентом. Адже в Україні вдосталь спортсменів, які мають значно серйозніші спортивні досягнення, ніж пан Червоненко, але права отримати ЗМС при цьому не удостоїлися. Навіть не претендували на нього, бо вважали, що не мають для цього підстав. Та виходить, що підстави є. Бо ж формулювання «за досягнення високих спортивних результатів та піднесення престижу України на міжнародній спортивній арені» доволі розпливчасте.

Іван Вербицький, «Главком»



