Рух в центрі Києва перекрили автомобілістки-екстремалки



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У Києві проходить традиційне авторалі серед жінок

У п'ятницю, 8 березня, в центрі Києва стартувало щорічне авторалі серед жінок. У змаганнях беруть участь близько 50 екіпажів. З нагоди такої події перекрили рух від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної.

«Велике жіноче ралі» - традиційний щорічний захід, який проходить 8 березня вже 21 раз.

У ралі беруть участь виключно представниці прекрасної статі, екіпаж складається з двох чоловік (пілот і штурман). Організатори заходу - Київський міський автомотоклуб (КМАМК). У зв'язку з цією подією перекрили центральні вулиці міста, включаючи Хрещатик.

Умови ралі незмінні вже 21 рік: проїхати маршрут гонки по вулицях Києва і пройти спеціальні ділянки, змінюється тільки схема слалому. За словами організаторів, загальна дистанція ралі становить близько 65 кілометрів, це на сім кілометрів менше, ніж в минулому році. Рух учасниць змагань за маршрутом - тільки в рамках правил дорожнього руху. Транспортні засоби розділені на класи: № 1 - до 1400 кубічних сантиметрів, № 2 - до 1800, № 3 - понад 1800 і електромобілі.

Більшість безстрашних гонщиць беруть участь вже далеко не перший раз. Крім того, вони повідомили, що відповідально готуються до події, вивчають маршрути, тренуються долати слалом. В основному, обидві представниці екіпажу вміють водити і в залежності від ситуації замінюють один одного на місці пілота. Для учасниць такий захід - найкращий варіант проведення 8 березня, вони кажуть, що не хочуть в цей день ні квітів, ні ресторанів - дайте просто кайфанути за кермом і душевно розслабитися.