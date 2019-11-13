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    Вперше у Вінниці пройшов чемпіонат з автослалому

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    Вперше у Вінниці пройшов чемпіонат з автослалому

    Із ревом моторів та запахом паленої резини у Вінниці відбувся чемпіонат з автослалому

    Автослалом – гонки з розміченими стійками (фішками, конусами, шинами) на важкій трасі, круті повороти, змії, розвороти на 180-360 градусів заднім і переднім ходом.

    Чемпіонат проводиться в Україні з 1998 року. За цей час жодного разу фінал не проходив у Вінниці.

    Учасники змагань спортсмени з 5 міст України, зокрема зі Львову, Тернополя, Києва, Хмельницького та Вінниці. Вони змагались за звання найкращого пілота з фігурного водіння автомобілем та швидкісного маневрування. Серед учасників початківці та чемпіони і призери попередніх змагань.

    Серед великої кількості чоловіків увагу привернула дівчина Неля. Вона на змагання приїхала із Тернополя. Займатись авто слаломом вона почала лише 4 місяці тому, та не зважаючи на це може дати фору і іншим учасникам.

    Перемогу здобули в різних класах Вадим Рабієвський з Хмельницького та Маркіян Кліменко зі Львову.

    Джерело: vinnytsia.today

    Вінниця Автоспорт
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