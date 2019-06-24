90-ті повернулися? На Оболоні банда в балаклавах підпалила маршрутки (відео)



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Водії встигли самотужки загасити пожежу вогнегасниками Фото: Інформатор

У столиці введено план «Перехоплення»

У понеділок, 24 червня, на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва група чоловіків в балаклавах підпалила маршрутки на зупинці, звідки транспорт відправляється до Вишгорода. Після скоєного невідомі втекли на мопедах.

Як повідомляє Інформатор, близько 13:30 банда зловмисників кинула в маршрутки коктейлі Молотова.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Повідомляється, що водії встигли самотужки загасити пожежу вогнегасниками.

Тим часом правоохоронці розшукують в Києві банду у складі трьох-чотирьох осіб на мопедах. Куди саме поїхали зловмисники - невідомо.

Очевидці події розповіли, що бачили, як п'ять осіб підбігли, розбили скло маршрутки з боку водія, кинули туди димову шашку, а з іншого боку банку з горючою речовиною, після чого зникли. Але мопедів ніхто не бачив.

На місці працюють правоохоронці. Деталі інциденту з'ясовуються.