В Києві «замінували» пологові будинки навчальні заклади та ТРЦ



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По кожному окремому об’єкту поліцейським треба приймати рішення, чи евакуйовувати звідти людей

Про «замінування» повідомляють вже не телефоном, а поштою, з повним списком об’єктів

У Києві поліція перевіряє інформацію щодо замінувань навчальних закладів, пологових будинків та ТРЦ. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на прес-службу поліції Києва.

У понеділок на електронну пошту департаменту патрульної поліції надійшло повідомлення про замінування усіх об’єктів столиці. Заміновано 19 ТРЦ, всі пологові будинки, навчальні заклади, говорять у відомстві.

Згідно інструкції, поліція має перевірити всі «заміновані» об’єкти.