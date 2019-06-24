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    В Києві «замінували» пологові будинки навчальні заклади та ТРЦ

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    По кожному окремому&nbsp;об&rsquo;єкту поліцейським треба приймати рішення, чи евакуйовувати звідти людей - В Києві «замінували» пологові будинки навчальні заклади та ТРЦ
    По кожному окремому об’єкту поліцейським треба приймати рішення, чи евакуйовувати звідти людей

    Про «замінування» повідомляють вже не телефоном, а поштою, з повним списком об’єктів

    У Києві поліція перевіряє інформацію щодо замінувань навчальних закладів, пологових будинків та ТРЦ. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на прес-службу поліції Києва.

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    У понеділок на електронну пошту департаменту патрульної поліції надійшло повідомлення про замінування усіх об’єктів столиці. Заміновано 19 ТРЦ, всі пологові будинки, навчальні заклади, говорять у відомстві.

    Згідно інструкції, поліція має перевірити всі «заміновані» об’єкти.

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