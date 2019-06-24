Активісти «Європейської солідарності» впорядкували меморіал Нігояна, розтрощений проросійським вандалом



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Фото: eurosolidarity.org

Партійці принесли нові лампадки, квіти та прапори України

Активісти партії «Європейська солідарність» впорядкували меморіал Героя Небесної Сотні Сергій Нігояна, який напередодні розтрощив шанувальник «русского міра». Партійці принесли нові лампадки, квіти та українські прапори. Вони вшанували пам’ять Героя хвилиною мовчання. Про це йдеться у повідомленні на сайті партії.

«Я не знаю, як правильно назвати людей, які нищать пам’ятники Героїв, загиблих за українську Незалежність… це сьогодні зробили з пам’ятним знаком Сергію Нігояну… Прапори відновили, осколки прибрали. Реванш в такий спосіб точно не пройде», – написала на своїй сторінці у мережі Facebook народна депутатка України, член команди «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.

Як відомо, 23 червня на вулиці Грушевського перехожі помітили розбитий меморіал Сергію Нігояну. Чоловік, який пошматував українські прапори, розбив лампадки, порозкидав бруківку і шини, пізніше був затриманий неподалік від місця злочину.

Сергій Нігоян — вірменин, народжений в Україні. Загинув 22 січня 2014 року біля стадіону «Динамо» на вулиці Грушевського у Києві, під час подій Революції Гідності. Нігоян був одним з перших загиблих під час подій на Майдані.

Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» та творче об’єднання «Вавілон’13» започаткували Відзнаку імені Героя Небесної сотні Сергія Нігояна, в рамках якої щороку проводитиметься конкурс творчих робіт на його честь.