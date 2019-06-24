В Умані невідомий під загрозою вбивства зґвалтував 15-річну дівчину



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Напад на школярку стався на вулиці

В Умані на Черкащині в понеділок, 24 червня, невідомий на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину та під загрозою вбивства зґвалтував її.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, постраждала після нападу знаходиться без свідомості.

«На розшук злочинця піднятий особовий склад поліції Черкащини», - заявив Аброськін.

«Тільки за вчора аналогічні злочини були скоєні в Маріуполі відносно 12-річної дитини, покидьок затриманий. На Вінниччині відносно 4-річного хлопчика, покидьок затриманий. В Київській області з заявою звернулися жінки про згвалтування їх 2-річної та 12-річної доньок. Триває перевірка», - додав перший заступник голови Нацполіції.

Як відомо, 21 червня у Запоріжжі поліцейські викрили зловмисника, який у під’їзді будинку напав на малолітню дівчинку та зняв зґвалтування на телефон.

Нагадаємо, на днях Україну сколихнуло жахливе вбивство дівчинки на Одещині.

Правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

Київський районний суд Одеси в п’ятницю, 21 червня, обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.