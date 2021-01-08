У Києві за минулу добу виявили 438 хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі

У столиці коронавірус минулої доби виявили ще в 438 киян. Померли 11 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 438. Померли 11 людей. Всього коронавірус забрав життя 2052 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 116 469», – повідомив Кличко.

Захворіли: 238 жінок віком від 20 до 91 року, 179 чоловіків віком від 20 до 88 років. Та 8 дівчаток від 8 до 17 років і 13 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 19 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 126 людей. Всього коронавірус подолали 42 336 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 131, в Оболонському – 73 та в Деснянському районі – 58 випадків, – защначив мер. – Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Будьте уважними до свого здоров’я! Бережіть себе та тих, хто поруч!», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2402 особи;

летальних випадків – 83;

одужало – 5131 особа;

здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).

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