Аеропорт «Бориспіль» отримав тимчасового керівника

18 листопада Павло Рябікін залишив свій пост гендиректора «Борисполя»

Після призначення Павла Рябікіна керівником Державної митної служби України новим тимчасовим очільником Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» став Олег Струк.

Про це повідомляє пресслужба «Борисполя».

Струк – заступник генерального директора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу – директор філії ДП МА «Бориспіль».

Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Олег Струк

Нагадаємо, у середу, 18 листопада, Рябікін залишив свій пост гендиректора «Борисполя», який він обіймав з 23 березня 2017 року. Уряд призначив його на посаду голови Державної митної служби України.

Рішення залишити посаду було прийнято у зв’язку з перемогою у конкурсі та призначенням керівником Державної митної служби України.

«Кабінет міністрів України затвердив мою кандидатуру на посаду керівника ДМС. Я залишаю ДП МА «Бориспіль», але щасливий тим, що до співробітників можу звернутися , починаючи зі слова «Друзі». Впевнений, що криза мине, і злагоджена командна робота колег триматиме курс розвитку аеропорту. Працювати на підприємстві з великими і славними традиціями було великою відповідальністю та великою честю для мене. Аеропорт став безцінним досвідом і я завжди, незалежно від своєї посади, підтримаю підприємство і колектив. Дякую кожному співробітнику аеропорту за наш спільний результат», – зазначив Рябікін.

Під час його керівництва аеропортом була реалізована низка інфраструктурних проєктів: багаторівневий паркінг, трансферна зона, бас-гейти тощо. Кабінетом міністрів України схвалена Концепція розвитку міжнародного аеропорту «Бориспіль» на період до 2045 року. Також, у 2019 році вдалося досягти рекордних фінансових результатів та рекордного пасажиропотоку – 15,26 млн пасажирів.

Колектив підприємства висловив вдячність Рябікіну за продуктивну роботу та активну участь у розвитку аеропорту «Бориспіль» та побажав успіхів у новій діяльності.