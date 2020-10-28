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    Митницю очолив гендиректор аеропорту «Бориспіль»: рішення уряду

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    Уряд призначив Павла Рябікіна головою митниці - Митницю очолив гендиректор аеропорту «Бориспіль»: рішення уряду
    Уряд призначив Павла Рябікіна головою митниці
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Із 2017 року Рябікін керує аеропортом «Бориспіль»

    Новим очільником Державної митної служби України став Павло Рябікін – керівник аеропорту «Бориспіль». Рішення про його призначення схвалив Кабінет міністрів України під час свого засідання 28 жовтня.

    До цього Павло Рябікін встиг попрацювати народним депутатом трьох скликань, заступником міністра транспорту й зв'язку, а також послом України в Данії.

    Лише минулого тижня Кабінет міністрів призначив на цю посаду як тимчасового виконувача обов'язків голови Євгена Єнтіса. Втім тоді одразу ж і казали, що це лише на період, поки шукають нового постійного очільника.

    До слова, останнім повноцінним, тобто без приставки в. о., очільником Держмитслужби був Максим Нефьодов, якого звільнили ще 24 квітня 2020 року.

    До слова, у червні Нацрада реформ представила концепцію оновленої МитниціЗокрема, планувалося створити «відкриті митні простори», які дозволять підвищити зарплати митникам, модернізувати інфраструктуру, а також автоматизувати і діджиталізувати митну систему.

     Читайте також інтерв'ю Главкома: Павло Рябікін: З дня на день «Бориспіль» оголосить дату першого рейсу найкращої авіакомпанії світу
    митниця Аеропорт Бориспіль Павло Рябікін Максим Нефьодов уряд
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