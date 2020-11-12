За вісім місяців митники в «Борисполі» зафіксували порушень на 14 млн грн

Митники фіксують порушення щодо перевезення валюти, культурних цінностей, дорогоцінних металів та ін.

У 2020 році через обмеження, пов'язані з пандемією Covid-19, пасажиропотік міжнародного аеропорту «Бориспіль» знизився на 65% порівняно з минулим роком. Однак навіть в цих умовах митні інспектори Державної митної служби України фіксують численні факти порушень пасажирами митних правил при перевезенні товарів, цінностей та валюти через кордон.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За період з 1 березня по 31 жовтня митники в аеропорту «Бориспіль» склали 113 протоколів про порушення митних правил на загальну суму 13,82 млн грн.

При цьому було оформлено 31 квитанцію на товари форми МД-1, за якими пасажирами сплачені митні платежі на суму 699,4 тис. грн.

Більшість зафіксованих правопорушень стосувалися перевезення пасажирами валюти — 68 випадків. Також були попереджені спроби незаконного перевезення телефонів (15 випадків) і психотропних речовин (5 випадків), бурштину (2 випадки), культурних цінностей та дорогоцінних металів (по 1 випадку) та ін.

Як повідомлялося, днями у міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники зафіксували спробу 18-річної студентки київського коледжу незаконно ввезти в Україну валюти на суму 1,88 млн гривень.

Нещодавно у «Борисполі» міжвідомча група прикордонників, митників та співробітників Служби безпеки України виявила 20 нелегальних мобільних телефонів iРhone 12.