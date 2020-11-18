Уряд призначив керівника Держмитслужби

Павло Рябікін встиг попрацювати народним депутатом трьох скликань, заступником міністра транспорту й зв'язку, а також послом України в Данії

Головою митницї став колишній гендиректор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін

Кабінет міністрів призначив колишнього гендиректора міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

«На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: призначити ... Рябікіна Павла Борисовича - головою Державної митної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)», ─ написав Мокан.

До цього Павло Рябікін встиг попрацювати народним депутатом трьох скликань, заступником міністра транспорту й зв'язку, а також послом України в Данії.

Як повідомлялося, 22 жовтня уряд звільнив тимчасового виконувача обов'язків голови Державної митної служби Андрія Павловського. Водночас тимчасове виконання обов’язків голови Держмитслужби було покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив 19 серпня новим тимчасовим головою Державної митної служби України Андрія Павловського, який працював на посаді заступника керівника цього ж відомства.

Кабінет міністрів призначив Ігоря Муратова тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної митної служби 24 квітня 2020 року. Це сталося після того, як уряд звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Також під час засідання були звільнені заступники Нефедова - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року після того, як він виграв конкурс.