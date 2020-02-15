Аеропорт «Бориспіль» здобув перше місце в світовому рейтингу



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Повітряна гавань посіла топ-позицію серед великих аеропортів з пасажиропотоком 10-25 мільйонів пасажирів

Міжнародний аеропорт »Бориспіль», для модернізації якого шукають кредит на 669 млн євро, виборов перше місце в рейтингу Міжнародної ради аеропортів ACI Europe за 2019 рік. Про це повідомляється на офіційній сторінці аеропорту «Бориспіль» в Facebook.

«За підсумками 2019 року міжнародний аеропорт «Бориспіль» посів перше місце в рейтингу ACI Europe. Рекордна динаміка зростання пасажиропотоку в 21,1% забезпечила нам топ-позицію серед великих аеропортів з пасажиропотоком 10-25 мільйонів пасажирів», – зазначила пресслужба «Борисполя».

На другому місці в рейтингу – міланський аеропорт «Мальпенса» з приростом пасажиропотоку в 16,6%, на третьому – московський аеропорт «Внуково» з 11,7% приросту.

Нагадаємо, в січні 2020 року стало відомо, що Фонд держмайна України хоче передати в оренду частину нерухомості аеропорту «Бориспіль».

Замислене зробити вдалося. Як повідомлялося, що 30 січня Мінінфраструктури провело перший аукціон на право оренди державного майна в аеропорту «Бориспіль» і врятувало рекордну суму – 4,678 млн грн. Вона перевищила стартову в 19 разів.

Нагадаємо, за рік столицю відвідало близько 2 млн іноземців.