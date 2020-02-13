Київ манить туристів: за рік столицю відвідало близько 2 млн іноземців



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Київ - туристично привабливе місто

Київ отримав 63,6 млн грн туристичного збору у 2019 році

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати заслухали звіт про виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві за 2019 рік.

Згідно з даними Управління туризму та промоцій КМДА, за звітний період столицю відвідало близько двох мільйонів іноземних туристів. Середня тривалість їхнього перебування в українській столиці складає 2,2 дні.

Загалом за 2019 рік місто отримало 63,3 млн грн туристичного збору. Це майже на 31 мільйон більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Туризм у столиці активно розвивається, про це свідчить і збільшення кількості туристів, які відвідують Київ, і надходження до міського бюджету. Наразі профільне управління займається розвитком різних напрямків туризму: велосипедного, гастрономічного, весільного, медичного, ділового. Також ми постійно дбаємо про якість перебування гостей у нашому місті, і контролюємо послуги, які отримують туристи. Зокрема перевіряємо підприємства готельного господарства типу «хостел». Всього оглянуто 113 об'єктів у всіх 10 районах міста», - зазначила голова постійної комісії з питань культури Вікторія Муха.

Відповідно до звіту, протягом 2019 року в столиці було проведено низку масштабних туристично привабливих подій. Зокрема: Moto Open Fest, Kyiv Food & Wine Festival, Courage Bazaar, Atlas Weekend, Kyiv Art week тощо.

«Звісно, Київ дбає про популяризацію міста. З цією метою забезпечено рекламу туристичних можливостей столиці на інтернет-ресурсах авіакомпанії Ryanair, у міжнародних аеропортах України, в аероекспресі Київ—Бориспіль. Також ми постійно організовуємо рекламно-інформаційні прес-тури для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста. Окрім того, розміщено мобільний додаток Kyiv City Guide в PlayMarket та AppStore», - наголосила Вікторія Муха.

Також управління туризму взяло участь у 9 міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей Києва. Було презентовано привабливість столиці в Сербії, Азербайджані, а також в Сполученому Королівстві Великої Британії, Республіці Польща.