У Києві у підвалі будинку знайшли понівечений труп жінки



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Правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного - зятя потерпілої

У Дарницькому районі Києва у підвалі одного з будинків знайшли тіло 68-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє пресслужба поліції міста Києва.

«Сьогодні близько 16-ої години до Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що у підвальному приміщенні будинку на вулиці Харківське шосе виявили труп жінки. На місці правоохоронці виявили тіло 68-річної місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті від чисельних ножових поранень. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські затримали ймовірного підозрюваного — 46-річного зятя потерпілої», — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, наразі із затриманим працюють слідчі та встановлюють обставини й мотиви тяжкого злочину.

Тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу.

«Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.