Аеропорт «Київ» отримав землю під розширення

Довжину смуги аеропорту в ході реконструкції хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів

Довжину смуги аеропорту в ході реконструкції хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів

Планується реконструкція аеропорту з продовженням злітно-посадкової смуги

Київська міська рада надала Міжнародному аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського земельну ділянку під подальшу його реконструкцію. Таке рішення ухвалили 8 липня на пленарному засіданні 82 депутати міськради.

За словами депутата Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва, прийняття даного рішення посприяє реалізації чергового етапу реконструкції аеропорту.

«Сьогодні ми дали поштовх ще одному етапу реконструкції аеропорту з продовженням злітно-посадкової смуги, підтримавши надання у постійне користування земельної ділянки для розміщення, експлуатації та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури та об’єктів зв’язку між вулицями Медовою та Променистою. Наразі на частині зазначеної ділянки утворилося звалище. Під час проведення реконструкції аеропорт зобов’язується компенсувати втрати сільськогосподарського виробництва та забезпечити виконання всіх інших обов’язків згідно з проєктом рішення», – підкреслив Терентьєв.

Депутат зазначив, що Київська міська рада вже надавала Міжнародному аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського земельну ділянку у постійне користування, тепер аеропорт у межах міста зможе приймати літаки Boeing з великою пасажиромісткістю, що позитивно впливатиме на пасажиропотік у столиці.

Як повідомлялося, аеропорт «Київ» ім. і. Сікорського у 2023 році закриють на 8-9 місяців, щоб подовжити і посилити смугу. Вартість робіт з оновлення аеродрому може коштувати від 2,5 млрд до 5 млрд грн. Ці кошти планується залучити з бюджету Києва, державного бюджету або використовувати змішане фінансування.

Під час реконструкції аеропорт «Київ» отримає фактично нову смугу. Будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке буде мати міцність PCN 72. Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів.