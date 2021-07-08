Київрада вперше за вісім років змінила нормативну грошову оцінку земель

Останній раз нормативна грошова оцінка земель Києва проводилась ще у 2013 році

Введення в дію нової грошової оцінки перенесено з 2022 на 2023 рік

Київська міська рада підтримала рішення щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Києва та перенесли її введення в дію з 2022 на 2023 рік через кризу, яку спричинила пандемія. Таке рішення було ухвалено 8 липня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 89 депутатів.

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв, нормативно грошова оцінка визначає розмір земельного податку, орендної плати, розмір державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок. Також нормативна грошова оцінка розробляє показники і механізми економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

«Останній раз оцінка проводилась ще у 2013 році, де середня (базова) вартість 1 кв. м. земель складала 686,46 грн. Станом на 1 січня 2021 року, з урахуванням коефіцієнта індексації, вартість була 1302,36 грн. Згідно зі статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка повинна проводитись мінімум один раз на 5-7 років. Враховуючи пандемію, де бізнес опинився у непростій ситуації з негативними наслідками, Київська міська рада вирішила перенести введення в дію нової грошової оцінки з 2022 на 2023 рік», – підкреслив Терентьєв.⠀

Депутат наголосив, що додаткові кошти, які надходитимуть до міського бюджету від оренди земельних ділянок, будуть спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури Києва, оновлення та модернізацію медичних, освітніх, спортивних закладів, а також на нагальні потреби киян.

Як повідомлялося, 8 липня у порядку денному Київради 607 проєктів рішень, серед яких 588 стосуються містобудування та землекористування.