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    В аеропорту «Київ» загорівся автомобіль (відео)

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    Загорання виникло в моторному відсіку автівки - В аеропорту «Київ» загорівся автомобіль (відео)
    Загорання виникло в моторному відсіку автівки
    Фото: скріншот із відео

    Пожежу гасили працівники аеропорту та рятувальники

    У четвер, 8 липня, близько 13 години в аеропорту «Київ» ім. і. Сікорського (Жуляни) сталося займання в припаркованому автомобілі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    На місце пожежі миттєво прибули працівники аеропорту, але все ж без допомоги рятувальників ДСНС впоратися із полум‘ям не вдалося.

    Вогнеборці ліквідували пожежу.

    Причини займання встановлюються.

    Як повідомлялося, 6 липня близько опівночі на вул. Пожарського, 8-А у Дніпровському районі столиці горів автомобіль. Вогонь майже знищив автомобіль Subaru Forester і пошкодив поруч припаркований BMW.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники Аеропорт Київ
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    В аеропорту «Київ» загорівся автомобіль (відео)