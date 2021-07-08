В аеропорту «Київ» загорівся автомобіль (відео)
Пожежу гасили працівники аеропорту та рятувальники
У четвер, 8 липня, близько 13 години в аеропорту «Київ» ім. і. Сікорського (Жуляни) сталося займання в припаркованому автомобілі. Про це повідомляє «Київ оперативний».
На місце пожежі миттєво прибули працівники аеропорту, але все ж без допомоги рятувальників ДСНС впоратися із полум‘ям не вдалося.
Вогнеборці ліквідували пожежу.
Причини займання встановлюються.
Як повідомлялося, 6 липня близько опівночі на вул. Пожарського, 8-А у Дніпровському районі столиці горів автомобіль. Вогонь майже знищив автомобіль Subaru Forester і пошкодив поруч припаркований BMW.