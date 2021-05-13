Аеропорт «Київ» закриють на понад пів року

Аеропорт не прийматиме літаки під час реконструкції злітно-посадкової смуги

Аеропорт «Київ» ім. і. Сікорського у 2023 році закриють на 8-9 місяців, щоб подовжити і посилити смугу. Про це повідомив сьогодні на пресконференції голова ради директорів підприємства Денис Костржевський.

За його словами, це дозволить без обмежень приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air - Airbus A320 і A321, повідомляє avianews.

Через те, що останній тип літака не може літати в «Київ» з повним завантаженням, Wizz Air вирішив відкрити новий дальній рейс з Абу-Дабі в аеропорт «Бориспіль».

Під час реконструкції аеропорт «Київ» отримає фактично нову смугу. Будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке буде мати міцність PCN 72, розповів Костржевський.

Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів.

Також один із двох курсів смуги отримає інструментальну систему посадки ILS категорії II ICAO. Це дозволить літакам сідати в «Києві» при видимості не менше 350 метрів. Зараз в аеропорту працює ILS категорії I ICAO. В результаті польоти припиняються, коли видимість впаде менше 800 метрів.

У 2021 році аеропорт хоче визначити проєктувальника робіт, у 2022 році провести посилення поверхні аеродромних покриттів без припинення польотів, а в 2023 року приступити до робіт на смузі з закриттям аеродрому на прийом літаків.

Костржевський спрогнозував, що вартість робіт з оновлення аеродрому може коштувати від 2,5 млрд до 5 млрд грн. Ці кошти планується залучити з бюджету Києва, державного бюджету або використовувати змішане фінансування.

Топ-менеджер аеропорту не виключив, що роботи може профінансувати і приватний інвестор на умовах концесії. Зараз аеродром «Київ» належить однойменному комунальному підприємству, власником якого є Київська міськрада.

Нагадаємо, у 2019 році повідомлялося, що у найближчі 3-5 років в Міжнародному аеропорту «Київ» ім. Сікорського продовжать злітно-посадкову смугу для прийому важких повітряних суден.