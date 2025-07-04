Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 5-6 липня

6 липня – останній день роботи виставки «Золтан Мичка. Лінія наступності» у Національному музеї «Київська картинна галерея»

Цими вихідними, 5-6 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, Музей окупації Києва запрошує 6 липня на майстер-клас з виготовлення трав’яної ляльки-мотанки. У театрі «Берегиня» відбудеться прем'єра музичної комедії «Коханий нелюб», у Київському національному академічному театрі оперети відбудеться вистава «За двома зайцями». Schiller, також відомий як Крістофер фон Дейлен, порадує своїм виступом поціновувачів електронної музики.

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 5-6 липня:

Зміст

Музеї

6 липня – лекція «Імперія борщу: українська кухня і гастрополітика в СРСР». Лекторка – Марія Банько;

до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;

до 20 липня – виставка «На фестини до Києва»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

«Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4.0»

Коли: до 20 липня

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 1-й поверх.

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

5 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

6 липня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 6 липня – триває виставка Лідії Селянко «Під небом Києва»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

5-31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

5-31 липня – виставка «Українські обличчя зони».

5 липня – музейне заняття для дітей «Архітектура міста»;

5 липня – кураторська екскурсія виставкою «Залізниця та дачне життя: подорож крізь століття»;

6 липня – майстер-клас «Трав’яна лялька-мотанка».

5-20 липня – виставка творів київських митців «Образи Києва»;

до 22 липня – виставка «Тіні класики: мистецтво крізь алгоритми. Від Шолом-Алейхема до нейромережі. Частина ІІ».

5 липня – імпреза «Балетне танго: Серж Лифар у Аргентині» (спільно з Музеєм Сержа Лифаря);

5-31 липня – виставка Tempo Primo.

5-12 липня – виставка Таїсії Баго.

5 липня – арттерапія «Фарби життя: Вчимося малювати і не тільки».

5-14 липня – виставка скульптури та дизайнерських робіт Влада Ендурова.

6 липня – екскурсія виставкою «Іван Гончар. Подільський пересмішник»;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції НМДМУ;

до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;

до 31 липня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ.

протягом липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

6-19 липня – виставка художнього змагання Art Fine Nation «Намалюй мені вірш» на поезію Ліни Костенко;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 5 липня – друга підсумкова виставка «Творчість та смак поколінь» проєкту «Мозаїка спадщини України»;

до 6 липня – виставка традиційних українських народних строїв із приватної колекції Марини Баталової «Пам’ять серця». У межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення».

5 липня – майстер-клас «Крій жіночої сорочки»;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

продовження виставки українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

продовження виставки «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

Виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»

З нагоди 315-ї річниці Конституції Пилипа Орлика, до Дня Конституції України Національний заповідник «Гетьманська столиця» спільно з Музеєм книги і друкарства України підготували виставковий проєкт «Пилип Орлик. Шлях гетьмана».

Це перша виставка, яка розкриває багаторічну зовнішньополітичну діяльність Гетьмана на європейській арені задля здобуття свободи «козацької нації» та творення антиросійської коаліції.

Основою виставки є оригінальні експонати: стародруки, книги, мапи, гравюри, картини, кахлі, зброя з колекцій Національного заповідника «Гетьманська столиця» і Музею книги і друкарства України. Доповнюють тему копії документів з Центрального державного історичного архіву України, Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського, архівів Швеції, Польщі та Франції. Вперше загалу представляються копії документів з Державного архіву Швеції, виявлені істориками заповідника у 2024 р. за підтримки Міністерства закордонних справ України.

Коли: з 24 червня до 1 грудня 2025 року

Місце проведення: Музеї книги і друкарства України, вул.Лаврська, 9.

5-21 липня – до Дня українських миротворців проєкт «Там, де ми – там мир і спокій» (із фондів музею);

до 14 липня – до Дня Конституції України фотовиставка «Конституція України – оберіг державності».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

5 липня – вистава «Лібертанго», комедія/мелодрама;

6 липня – вистава «Ніч з Казанова», комедія/мелодрама.

до 6 липня – виставка живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко;

щосуботи – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

до 6 липня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 13 липня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

6 липня – тематична екскурсія, присвячена святу Івана Купала «Магія трав і знахарських обрядів»;

5-31 липня – оглядові екскурсії музеєм.

6 липня – читай-дворик з Ольгою Пінчук;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

5-6 липня – вініловий доробок української музики «Липневі мелодії».

5-6 липня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

5 липня – вистава «Про велику мрію», повчально-розважальна комедія;

6 липня – вистава «Дюймовочка», казка диваків.

Чорний півень

Жила колись в одному місті жінка самотою: ні дітей, ні чоловіка не мала.І якось подумала собі: Піду-но я на базар куплю курчатко. Так і зробила. Купила чорне курчатко. І виріс з того чорного курчатка півень...

Коли: 5 липня 17:00

Місце проведення: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.

5 липня – вистава «За двома зайцями»;

6 липня – вистава «В джазі тільки дівчата».

6 липня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

5 липня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

5 та 6 липня – болгарсько-український проєкт – вистава «Мамо, де ти?»;

6 липня – моновистава актора Петра Миронова «Маестро Азнавур. Une vie d`amour».

Вистава «Украдена краса»

У театрі «Сузір'я» відбудеться вистава «Украдена краса» в Києві. Отже, журналіст Роман змушений провести вечір у дешевому готелі. До того ж справи у нього не дуже, тому треба попрацювати над рекламним буклетом. Насправді, нічого цікавого. Аж поки у двері не постукала прекрасна незнайомка, яка випадково дізналася страшну таємницю. У олігарха цієї країни є колекція крадених картин. Але тепер дівчина опинилася у небезпеці, на неї полюють. Але для Романа – це можливість написати сенсаційну статтю і нарешті заявити про себе у професійних колах. Та це тільки початок, а яким буде фінал?

Коли: 5 липня 17:00

Місце проведення: Театр «Сузір’я», вул. Ярославів Вал, 14Б.

Вистава «Коханий нелюб»

Прем'єра музичної комедії на дві дії за п'єсою Я. Стельмаха «Кохання в стилі бароко». Що може бути прекрасніше, ніж момент зародження кохання між чоловіком та жінкою? Буря емоцій, наелектризована пристрастями атмосфера.., а якщо обидва учасники історії мають почуття гумору та схильність до розіграшів, то спокійне життя для оточуючих не зможе гарантувати ніхто. У виставі поєднаємо інтригу, трішки шекспірівської філософії, музику бароко, фольклор та сучасні ритми.

Коли: 5 липня 18:00

Місце проведення: Театр «Берегиня», вул І. Миколайчука 3Б.

Бібліотеки

5 липня – англійський розмовний клуб «English speaking club».

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

5-6 липня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;

5-6 липня – Всеукраїнська виставка декоративно-прикладного мистецтва «Де б я не була, не забуду дім».

Концерти

Schiller із ексклюзивним виступом у «В’ява»

Schiller, він же Крістофер фон Дейлен, – це ім’я, яке вже понад два десятиліття асоціюється з найвищим рівнем електронної музики. Завдяки унікальному поєднанню глибоких, потужних ритмів, ейфорійних мелодій та занурюючого звукового дизайну, Schiller створив власний звуковий всесвіт, що стирає кордони та об’єднує людей через ритм та емоції.

Живі виступи Schiller вже стали легендарними – чи то масштабні кінематографічні концерти, чи енергійні Hybrid DJ-сети, де він бездоганно поєднує глибокі техно-ритми з ейфорійними трансовими елементами, створюючи хвилі напруги та емоційних розрядок.

Особливе місце в його творчому маршруті займає Україна. З 2006 року Schiller виступає тут, а його останні гібридні DJ-сети у Львові, Києві та Чернівцях у 2024 році стали справжніми подіями для української електронної сцени.

5 липня Schiller вперше завітає на сцену «В'ява» зі своїм ексклюзивним Hybrid DJ Set.

Коли: 5 липня 15:00

Місце проведення: Культурний центр «В'ява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Шугар

Яскравий і драйвовий артист, який сам проклав свій шлях і зараз гучно заявляє про себе на українській сцені. Кожен його трек залітає в TikTok і стає трендом, а «Тьотя», «Олєг», «Токсік», «BMW», «Діва» – пісні, які неможливо не підспівувати. І це саме той вечір, коли ти зможеш зробити це разом із ним – просто неба, в самому центрі міста.

Коли: 6 липня 19:00

Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.

Стендапи

Стендап на даху

Організатори запрошують на комедійний вечір під відкритим небом – Stand Up на Даху! Найкращі стендап-коміки приведуть вас до сміху своїми гумористичними історіями та жартами про життя. Насолоджуйтесь неймовірним краєвидом на місто та пориньте у світ гумору та розваг.

Коміки:

Богдан Боярин @bod1qa Марк Свиридюк @sviridyuk.mark44 Джейхун Сафаров @dzheikhun.s

Коли: 5 липня, 19:30

Місце проведення: Creative Quarter, площа Спортивна 1а, вежа Б, 12-й поверх.

Підпільні Розгони

«Підпільні Розгони» – це залаштунки стендап комедії, коли коміки збираються і діляться своїми заготовками, спостереженнями і новими темами для стендапу, і у той самий момент разом накидують нові жарти і вектори для комедії, простіше кажучи вони «Розганяють» ці теми.

У цей вечір виступатимуть:

Олександр Жипецький. Актор кіно і театру «Чорний Квадрат», учасник імпровізаційного шоу Rockstar improv.

Антон Сенін. Випускник стендап школи І – ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».

Ксенія Швець. Театральна режисерка, викладачка ораторської майстерності, комікеса.

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

Володимир Шумко. Український актор, телеведучий, сценарист. Актор театру-студії «Чорний квадрат», учасник «Improv Live Show» та «Жіночого кварталу».

Коли: 6 липня, 19:00

Місце проведення: Attic Space, б-р Тараса Шевченка, 36А.