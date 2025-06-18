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Стало відоме найкомфортніше місто світу у 2025 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Стало відоме найкомфортніше місто світу у 2025 році
Копенгаген є комфортним містом для проживання за низкою показників
фото із відкритих джерел

Копенгаген витіснив Відень як найкомфортніше місто для життя у світі

Данська столиця Копенгаген вперше посіла перше місце у престижному рейтингу найкомфортніших для життя міст світу, складеному британським аналітичним центром Economist Intelligence Unit (EIU), пише «Главком». Відень, який утримував лідерство протягом трьох років поспіль, опустився на другий рядок, розділивши його зі швейцарським Цюріхом.

Щорічний рейтинг EIU, опублікований The Economist, у 2025 році охопив 173 міста по всьому світу. Оцінка проводилася за декількома ключовими параметрами: стабільність, охорона здоров'я, культура та довкілля, освіта та інфраструктура.

Копенгаген продемонстрував виняткові результати, отримавши максимальні бали одразу у трьох категоріях: стабільність, освіта та інфраструктура. Місто, відоме своєю велосипедною культурою, екологічною стійкістю та високою якістю життя, давно вважається одним із зразків сучасного урбаністичного розвитку. Данська модель соціального благополуччя, що включає безкоштовну освіту, доступну охорону здоров'я та розвинену систему громадського транспорту, стала ключовим чинником успіху столиці.

До першої десятки рейтингу також увійшли Мельбурн, Женева, Сідней, Осака, Окленд, Аделаїда та Ванкувер. Примітно, що австралійські міста традиційно займають високі позиції у списку, що свідчить про стабільно високу якість життя на зеленому континенті.

Відень, який довгий час вважався еталоном міського комфорту, втратив позицію лідера через кілька інцидентів, що вплинули на оцінку стабільності. Найбільш значущим із них стала загроза вибуху на концерті американської поп-зірки Тейлор Свіфт минулого року, що призвело до суттєвого зниження балів австрійської столиці у категорії «стабільність».

На протилежному кінці рейтингу ситуація залишилася практично незмінною. Дамаск, столиця розірваної війною Сирії, як і раніше, займає останнє місце як найменш придатне для життя місто. До п'ятірки аутсайдерів також увійшли Дакка (Бангладеш), Тріполі (Лівія), Карачі (Пакистан) та Алжир (Алжир) – міста, які страждають від політичної нестабільності, економічних проблем та недостатньо розвиненої інфраструктури.

Рейтинг EIU вважається одним із найавторитетніших досліджень якості міського життя і часто використовується міжнародними компаніями при визначенні компенсаційних пакетів для працівників, які працюють за кордоном.

Нагадаємо, платформа для бронювання подорожей Skyscanner назвала 10 найкращих європейських міст для відпочинку з дітьми у 2025 році.

Раніше компанія Henley & Partners опублікувала рейтинг найбагатших міст світу. Лідером рейтингу є Нью-Йорк (США), де мешкають 384 500 дуже багатих людей, 66 із них – мільярдери.

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Теги: Данія столиця Відень інфраструктура місто рейтинг

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