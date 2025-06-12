Американець прикидався бортпровідником і роками безкоштовно літав літаками

Системи авіакомпаній шість років не помічали афери американця, що викликає питання щодо їхньої безпеки

35-річний житель США з Південної Флориди, Тирон Олександр, може бути засуджений до 30 років ув'язнення за шахрайство. Він видавав себе за бортпровідника та іноді за пілота, щоб безкоштовно подорожувати літаками. Чоловік обманював системи бронювання семи американських авіакомпаній з 2018 по 2024 рік, здійснивши понад 120 перельотів. Як повідомляє «Главком» про це пише BFMTV.

Федеральний суд визнав Олександра винним в електронному шахрайстві й незаконному проникненні в зони аеропортів, що охороняються, під вигаданим приводом. За даними слідства, він використав уразливість у системах бронювання квитків, призначених для співробітників авіакомпаній. Для цього він вводив підроблені дані, включаючи близько 30 фальшивих номерів бейджів бортпровідників та вигадані дати приймання на роботу.

Системи авіакомпаній роками не помічали обману, що викликає питання щодо їхньої безпеки. Як саме шахрая вдалося вирахувати, не повідомляється. Наразі Олександру загрожує суворе покарання – до 30 років позбавлення волі у федеральній в'язниці.

Варто зазначити, що ця історія нагадує сюжет фільму Стівена Спілберга «Впіймай мене, якщо зможеш», де головний герой, Френк Абагнале, у 1960-х роках успішно видавав себе за пілота, використовуючи підроблені документи та чужі дані. Ймовірно, саме цей приклад надихнув Олександра на його аферу.

Нагадаємо, міністри транспорту країн Європейського союзу розглянуть можливі зміни до правил компенсації за затримки авіарейсів. Поточну систему, яка дозволяє пасажирам вимагати компенсацію у разі затримки понад три години, може бути переглянуто.