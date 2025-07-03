Через вибухи біля Житомира пошкоджено Кмитівський музей
У будівлі вибило вікна, пошкоджені експозиційні зали, фондосховища та частина експозиції унікальної збірки соцреалізму
Внаслідок учорашнього вибуху в Житомирській області у селі Березино значних пошкоджень зазнав Кмитівський музей образотворчого мистецтва імені Йосипа Буханчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку музею.
Вибуховою хвилею були вибиті вікна, пошкоджені рами та захисні штори, що оберігали експонати від світла.
Пластикові вітражні вікна обох поверхів покрилися великими тріщинами, експозиція опинилася серед уламків скла.
Також постраждали двері музею, зокрема вибите скло, а у фондосховищах виявлено зміщення підвіконь, що загрожує безпеці колекції.
Що відомо про музей?
Кмитівський музей образотворчого мистецтва був створений у 1974 році художником, фронтовиком і колекціонером Йосипом Буханчуком. Розташований у селі Кмитів на Житомирщині, музей має унікальну колекцію соцреалізму, українського модернізму та мистецтва XX століття, що налічує близько 3 тис. творів живопису, графіки та скульптури. Експозиція включає роботи видатних українських і зарубіжних митців та займає 10 залів.
Колекція включає роботи Тетяни Яблонської, Сергія Григор’єва, Миколи Глущенка, Анатолія Куща та багатьох інших митців. Музей також представляє сучасне українське мистецтво й має зали для тимчасових виставок та кураторських проектів, що робить його активним культурним центром регіону.
У музеї закликали до допомоги для відновлення будівлі та порятунку колекції.
Раніше «Главком» інформував, що внаслідок вчорашнього вибуху на Житомирщині постраждали 82 людини, серед них – четверо дітей. Офіційно підтверджено загибель двох осіб. 38 постраждалих перебувають у лікарнях з травмами середньої важкості.
Нагадаємо, ввечері 2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі. За попередніми даними, вибухнули два промислові об’єкти. Інцидент стався близько 18:00 на ділянці міжнародної траси Київ – Чоп у районі населеного пункту Березина. Вибух спричинив масштабні руйнування: пошкоджені будинки, автомобілі, є численні травмовані.
Також «Главком» повідомляв, що рух трасою М-06 вже повністю відновлено – усі обмеження знято.