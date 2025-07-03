Через вибухи біля Житомира пошкоджено Кмитівський музей

Потужна вибухова хвиля спричинила руйнування у будівлі Кмитівського музею на Житомирщині

У будівлі вибило вікна, пошкоджені експозиційні зали, фондосховища та частина експозиції унікальної збірки соцреалізму

Внаслідок учорашнього вибуху в Житомирській області у селі Березино значних пошкоджень зазнав Кмитівський музей образотворчого мистецтва імені Йосипа Буханчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку музею.

Вибуховою хвилею були вибиті вікна, пошкоджені рами та захисні штори, що оберігали експонати від світла.

Внаслідок вибухової хвилі у Кмитівському музеї вибило вікна та пошкодило двері фото: Facebook / Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Буханчука

Пластикові вітражні вікна обох поверхів покрилися великими тріщинами, експозиція опинилася серед уламків скла.

Вибух пошкодив будівлю та загрожує збереженню колекції музею фото: Facebook / Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Буханчука

Також постраждали двері музею, зокрема вибите скло, а у фондосховищах виявлено зміщення підвіконь, що загрожує безпеці колекції.

Уламки скла засипали експозиційні зали музею після вибуху Facebook / Кмитівський музей ім. Буханчука

Що відомо про музей?

Кмитівський музей образотворчого мистецтва був створений у 1974 році художником, фронтовиком і колекціонером Йосипом Буханчуком. Розташований у селі Кмитів на Житомирщині, музей має унікальну колекцію соцреалізму, українського модернізму та мистецтва XX століття, що налічує близько 3 тис. творів живопису, графіки та скульптури. Експозиція включає роботи видатних українських і зарубіжних митців та займає 10 залів.

Колекція включає роботи Тетяни Яблонської, Сергія Григор’єва, Миколи Глущенка, Анатолія Куща та багатьох інших митців. Музей також представляє сучасне українське мистецтво й має зали для тимчасових виставок та кураторських проектів, що робить його активним культурним центром регіону.

У музеї закликали до допомоги для відновлення будівлі та порятунку колекції.

Раніше «Главком» інформував, що внаслідок вчорашнього вибуху на Житомирщині постраждали 82 людини, серед них – четверо дітей. Офіційно підтверджено загибель двох осіб. 38 постраждалих перебувають у лікарнях з травмами середньої важкості.

Нагадаємо, ввечері 2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі. За попередніми даними, вибухнули два промислові об’єкти. Інцидент стався близько 18:00 на ділянці міжнародної траси Київ – Чоп у районі населеного пункту Березина. Вибух спричинив масштабні руйнування: пошкоджені будинки, автомобілі, є численні травмовані.

Також «Главком» повідомляв, що рух трасою М-06 вже повністю відновлено – усі обмеження знято.