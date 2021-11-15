  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Волонтери використовували&nbsp;мийку високого тиску з підігрівом води - Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Волонтери використовували мийку високого тиску з підігрівом води
    фото: «Києве, мий»

    Для очищення фасаду від фарби та бруду знадобилася спеціальна речовина та мийка

    У суботу, 13 листопада, громадська ініціатива «Києве, мий» разом із волонтерами очистили фасад будинку №9 по вулиці Володимирській від шарів графіті та застарілого бруду. Про це повідомляється на сторінці ініціативи у Facebook.

    Щодня сотні киян та гостей міста проходять від Софійської площі до Андріївського узвозу повз цей будинок і тепер робити це стало приємніше.

    Команда ініціативи працювала з 11 години ранку до 18 вечора. Вони використовували спеціальну речовину для зняття фарби та мийку високого тиску з підігрівом води: двигун працює на бензині, а підігрівається вода завдяки дизельному паливу. Місцями фарба в'їлася дуже глибоко й наносити засіб, змивати, терти одну й ту ж помальовану частину стіни доводилось по 3–5 разів.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)
    фото: «Києве, мий»

    Доступ для підключення до води надало ОСББ «Княже місце».

    Громадська ініціатива «Києве, мий» вже понад рік щотижня організовує акції прибирання в столиці.

    Теги: Київ благоустрій активісти будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)