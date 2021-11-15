Активісти сім годин відмивали від графіті будинок на Володимирській (фото, відео)

Для очищення фасаду від фарби та бруду знадобилася спеціальна речовина та мийка

У суботу, 13 листопада, громадська ініціатива «Києве, мий» разом із волонтерами очистили фасад будинку №9 по вулиці Володимирській від шарів графіті та застарілого бруду. Про це повідомляється на сторінці ініціативи у Facebook.

Щодня сотні киян та гостей міста проходять від Софійської площі до Андріївського узвозу повз цей будинок і тепер робити це стало приємніше.

Команда ініціативи працювала з 11 години ранку до 18 вечора. Вони використовували спеціальну речовину для зняття фарби та мийку високого тиску з підігрівом води: двигун працює на бензині, а підігрівається вода завдяки дизельному паливу. Місцями фарба в'їлася дуже глибоко й наносити засіб, змивати, терти одну й ту ж помальовану частину стіни доводилось по 3–5 разів.

Доступ для підключення до води надало ОСББ «Княже місце».

Громадська ініціатива «Києве, мий» вже понад рік щотижня організовує акції прибирання в столиці.