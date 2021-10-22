Біля ВДНГ за три дні прибрали «шанхай» із МАФів (фото)

Замість незаконних тимчасових споруд з'явиться громадський простір

21 жовтня на проспекті Академіка Глушкова навпроти Національного комплексу «Експоцентр України» біля станції метро «Виставковий центр» завершився демонтаж понад 40 тимчасових споруд, що розміщувалися без дозвільних документів. На місці демонтованих МАФів планується якнайшвидше відновити благоустрій та висадити зелені насадження. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрції з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

«Це поширена і досить дієва практика в місті. Замість демонтованих МАФів облагороджувати територію, створювати газони, садити дерева. Це естетично привабливо та не дає можливості встановлювати нові тимчасові споруди. Експоцентр – багатолюдна локація, де люблять відпочивати кияни, туристична точка Києва. На метро, громадському транспорті приїздить чимало людей. Така кількість незаконних МАФів на локації з величезним потоком туристів заважала вільному пересуванню, бо частково «захопила» й тротуар. Тепер – територія вільна», – пояснив Кулеба.

Аби не створювати транспортного колапсу та якнайшвидше завершити роботи, демонтажні бригади три дні працювали в посиленому режимі. Демонтаж незаконних споруд біля метро «Виставковий центр» розпочався 19 жовтня, а вже 21 жовтня фахівці КП «Київблагоустрій» відзвітували про завершення робіт. Усього демонтували 42 незаконні тимчасові споруди, окремі з них – великогабаритні. Усі вони переміщені на штрафмайданчики тимчасового зберігання, яких у місті чотири.

«До цього демонтажу ми ретельно готувалися. Працювали за комплексним та локаційним принципом – одночасно звільняли від незаконних споруд велику територію. Власники були попереджені заздалегідь – інспектори благоустрою вносили приписи з вимогою надати документи чи прибрати конструкції самостійно. Тож особливого невдоволення чи протестів не було. До початку демонтажних робіт підприємці спокійно забрали товар та обладнання. Хочу окремо відзначити представників «Муніципальної охорони», які слідкували за порядком на локації», – прокоментував в. о. директора КП «Київблагоустрій» Микола Бойко.

На місці знесених тимчасових споруд місто планує створити громадський простір для відпочинку. На проспекті Глушкова співробітники комунального підприємства УЗН Голосіївського району прибирають будівельне сміття та розчищають територію для майбутнього газону. Далі фахівці розроблять план благоустрою ділянки, завезуть родючий ґрунт, висадять дерева та кущі.

Нагадаємо, нещодавно в Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. к. м площі. Загалом демонтовано понад 110 споруд. Більшість з них розміщувалася на комунальній землі, зокрема на території КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».