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    Біля ринку на Троєщині знесли 15 МАФів. Що з’явиться на їхньому місці? (фото)

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    Із тротуару прибрали 15 МАФів - Біля ринку на Троєщині знесли 15 МАФів. Що з’явиться на їхньому місці? (фото)
    Із тротуару прибрали 15 МАФів
    фото: Тимур Ткаченко/Facebook

    Через МАФи автодорівці не могли добудувати велодоріжку

    Біля Вигурівського ринку в Деснянському районі Києва комунальники демонтували 15 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Київської міської держадміністрації Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

    Таким чином, звільнено тротуар загальною протяжністю майже 500 м та близько 100 кв. м зеленої зони, яку власники МАФів нелегально заасфальтували.

    Тимчасові споруди на вул. Бальзака працювали без жодних дозвільних документів, тому і потрапили під демонтаж. Деякі власники, розуміючи ситуацію, частково самі прибирали свої незаконні споруди.

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    Біля ринку на Троєщині знесли 15 МАФів. Що з’явиться на їхньому місці? (фото)
    Біля ринку на Троєщині знесли 15 МАФів. Що з’явиться на їхньому місці? (фото)
    Біля ринку на Троєщині знесли 15 МАФів. Що з’явиться на їхньому місці? (фото)
    Біля ринку на Троєщині знесли 15 МАФів. Що з’явиться на їхньому місці? (фото)
    фото: Тимур Ткаченко/Facebook

    На очищеній від МАФів локації «Київавтодор» облаштує велодоріжку, що з'єднує Троєщину із центром столиці.

    Як повідомлялося, на проспекті Академіка Глушкова навпроти Національного комплексу «Експоцентр України» біля станції метро «Виставковий центр» було демонтовано понад 40 тимчасових споруд, що розміщувалися без дозвільних документів.

    Нагадаємо, депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.

    Теги: Київ благоустрій КМДА велоінфраструктура МАФи
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    Біля ринку на Троєщині знесли 15 МАФів. Що з’явиться на їхньому місці? (фото)