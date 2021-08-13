Активісти в Києві намагаються зупинити знищення гори Щекавиці (відео)

Активісти зазначають, що ця забудова може загрожувати мешканцям вулиці вище, які фактично живуть над прірвою

На Лук’янівці кияни за підтримки «Штабу оборони Києва» намагаються зупинити знищення гори Щекавиці, яку прагне зрізати незаконний забудовник. Про це повідомляється в Facebook-акаунті «Штабу оборони Києва».

«Через сумнівне будівництво на вулиці Лук‘янівській, 22 місцеві забили на сполох і звернулися за допомогою до Штаб оборони Києва. На місці представники організації виявили робочих, техніку та зрізаний схил. Але не побачили інформаційний щит з належною інформацією та QR-кодом з посиланням на всю дозвільну документацію по об’єкту, як того вимагає законодавство», - йдеться в повідомленні.

Активісти зазначають, що ця забудова може загрожувати мешканцям вулиці вище, які фактично живуть над прірвою.

«Усі проведені в горі комунікації не мінялися понад півстоліття. Ще слід зазначити, що глиняна основа гори стає надзвичайно зсувонебеспечною, коли набирає критичний відсоток вологи. Тобто, достаньо пошкодити всього одну стару трубу під високим тиском і станеться лихо!», - пояснюють у «Штабі оборони Києва».

З активістами телефоном зв’язався юрист забудовника і заявив, що все законно; що «всі документи та дозволи є», а на місці відсутній інформаційний щит, бо «індивідуальна забудова під СС1 не потребує його наявності».

Активісти запевняють, що є цілий ряд порушень, які вчинив забудовник та контролюючий орган, який видав дозвіл на будівництво в класі СС1, коли тут СС3.

«Юридична служба ШОКу бере під контроль ситуацію щодо незаконного будівництва по вулиці Лук’янівській, 22 та Щекавиці загалом. З цією метою найближчими днями «спробуємо достукатися до зацікавлених чиновників»- підкреслили активісти.

До слова, Міністерство культури України підписало меморандум з громадськими організаціями, які опікуються питанням збереження мистецтва та архітектури. Меморандум спрямований на збереження пам’яток, що відсутні у реєстрах культурної спадщини.