ЦВК відмовила у проведенні референдуму за народною ініціативою

Комісія також припинила повноваження офіційних спостерігачів на всеукраїнський референдум.

Центральна виборча комісія припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з 5 питань, оскільки не отримали потрібних документів – підписів та протоколу про підсумки їх збору. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«14 травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою», – відзначає пресслужба.

Відповідно до законодавства, ініціативні групи повинні були протягом 90 днів після реєстрації надати до Центрвиборчкому підписні листи з 3 млн підписів українців на підтримку проведення референдуму.

«ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи», – додає пресслужба.

Комісія також припинила повноваження офіційних спостерігачів на всеукраїнський референдум.

До слова, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко засудив ідею референдуму про відокремлення окупованих територій від України.