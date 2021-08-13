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    ЦВК відмовила у проведенні референдуму за народною ініціативою

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    14 травня&nbsp;Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою - ЦВК відмовила у проведенні референдуму за народною ініціативою
    14 травня Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
    Фото з відкритих джерел

    Комісія також припинила повноваження офіційних спостерігачів на всеукраїнський референдум.

    Центральна виборча комісія припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з 5 питань, оскільки не отримали потрібних документів – підписів та протоколу про підсумки їх збору. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    «14 травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою», – відзначає пресслужба.

    Відповідно до законодавства, ініціативні групи повинні були протягом 90 днів після реєстрації надати до Центрвиборчкому підписні листи з 3 млн підписів українців на підтримку проведення референдуму.

    «ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи», – додає пресслужба.

    Комісія також припинила повноваження офіційних спостерігачів на всеукраїнський референдум.

    До слова, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко засудив ідею референдуму про відокремлення окупованих територій від України.

    Теги: ЦВК референдум партії документи
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    ЦВК відмовила у проведенні референдуму за народною ініціативою