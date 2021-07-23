Мінкульт уклав меморандум із громадськими організаціями про збереження культурної спадщини

Команда Мінкульту вже близько року працює над створенням цифрового реєстру нерухомих об'єктів культурної спадщини

Ткаченко пояснив, що у старих реєстрах такі об’єкти відсутні, оскільки вони не вважаються пам’ятками

Міністерство культури України підписало меморандум з громадськими організаціями, які опікуються питанням збереження мистецтва та архітектури. Меморандум спрямований на збереження пам’яток, що відсутні у реєстрах культурної спадщини. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Сьогодні МКІП разом із ГО, які опікуються питанням збереження мистецтва та архітектури другої половини ХХ століття, підписали спільний меморандум. Меморандум – свідчення нашої підтримки для ГО діяти на місцях, створювати робочі групи по регіонах і відслідковувати, ідентифікувати та, найголовніше, вносити в реєстри ось ті об’єкти культурної спадщини другої половини XX століття по всій Україні, які на сьогодні ніде не зафіксовані», – розповів міністр.

Ткаченко пояснив, що у старих реєстрах такі об’єкти відсутні, оскільки вони не вважаються пам’ятками, а у нових їх немає, бо вони не подаються областями.

«Підписання меморандуму – не просто протокольна формальність. Команда МКІП також сприятиме ГО-підписантам, аби об’єднати зусилля і спільно захистити об’єкти, які найбільше страждають у контексті хаотичної забудови і «розвитку міст», яке далеко не є розвитком», – наголосив Ткаченко.

Він додав, що команда Мінкульту вже близько року працює над створенням цифрового реєстру нерухомих об'єктів культурної спадщини.

«Наразі ми на етапі наповнення пілотної частини даними. Це буде «живий» перелік об'єктів у вільному доступі. Переконаний, що він стане ефективним інструментом для обліку та захисту пам'яток, у тому числі, і об’єктів культурної спадщини другої половини XX століття», – зазначив міністр.

Серед громадських організацій, з якими Мінкульт уклав меморандум, опинились «Центр соціальних рішень», «Інституція нестабільних думок», «Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького», «Збережемо Полтаву», «Спільне мистецтво», «Новокаховське товариство охорони культурної спадщини», «Фокус-Схід», «Ю7 Урбан Студія», «Урбан Ре-Паблік», «Культурна спадщина Луганщини», «Вінницьке історичне товариство», «Мапа реновації» та «Імаго культури».

Тим часом, театралізоване дійство на свято Маланки, яке щороку проходить на Буковині, можуть включити до переліку культурної нематеріальної спадщини.