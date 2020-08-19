Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комунальники допомогають активістам відмивати стіни від графіті Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко пообіцяв активістам ініціативи «Києве, мий» допомогти з обладнанням

18 серпня мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з активістами ініціативи «Києве, мий», які відмивали від графіті гранітну стіну на вулиці Прорізній перед гімназією № 48, і пообіцяв допомогти їм з купівлею необхідного обладнання.

Про це мер повідомив на своїй сторінці Facebook та опублікував відео про те, як активісти відмивають будівлі столиці.

«Зустрівся з активною молоддю, представниками ініціативи «Києве, мий». Ці хлопці та дівчата розуміють, що вигляд нашого міста залежить не тільки від комунальних служб, але й від самих мешканців столиці», - написав Кличко.

На рахунку активістів вже не один відмитий від графіті об’єкт. Це і пам’ятник княгині Ользі, і площа перед Бесарабським ринком, і підземні переходи на Майдані Незалежності та площі Льва Толстого, інші об’єкти.

«Комунальна корпорація «Київавтодор» надає нам за необхідності воду, якщо ми миємо в тих місцях, де вона не підведена. Наприклад, тут - на вулиці, біля гімназії. Біля пам’ятника Княгині Ользі ми теж використовували комунальні поливальні машини для подачі води на миючу техніку. Також комунальники допомагають нам з нанесенням розчинника на стіну, там де є графіті. Розчинник потужний, тому зараз нанесемо, буквально 5 хвилин, він прореагує і зразу змиємо. Все буде чисто, так, як було побудовано колись», - розповів активіст ініціативи Єлисей Ходоловський.

Кличко підкреслив, що столична влада співпрацює з киянами, які люблять столицю і долучаються до того, щоб робити її кращою.

«Представникам ініціативи «Києве, мий» місто підвозить воду для миття об’єктів, забезпечує розчинником, пензлями. Також я пообіцяв допомогти придбати обладнання, яке вкрай потрібне для їх місії», - зазначив Кличко.