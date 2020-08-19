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    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)

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    Комунальники допомогають активістам відмивати стіни від графіті - Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Комунальники допомогають активістам відмивати стіни від графіті
    Фото: пресслужба мера Києва

    Віталій Кличко пообіцяв активістам ініціативи «Києве, мий» допомогти з обладнанням

    18 серпня мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з активістами ініціативи «Києве, мий», які відмивали від графіті гранітну стіну на вулиці Прорізній перед гімназією № 48, і пообіцяв допомогти їм з купівлею необхідного обладнання.

    Про це мер повідомив на своїй сторінці Facebook та опублікував відео про те, як активісти відмивають будівлі столиці.

    «Зустрівся з активною молоддю, представниками ініціативи «Києве, мий». Ці хлопці та дівчата розуміють, що вигляд нашого міста залежить не тільки від комунальних служб, але й від самих мешканців столиці», - написав Кличко. 

    На рахунку активістів вже не один відмитий від графіті об’єкт. Це і пам’ятник княгині Ользі, і площа перед Бесарабським ринком, і підземні переходи на Майдані Незалежності та площі Льва Толстого, інші об’єкти. 

    «Комунальна корпорація «Київавтодор» надає нам за необхідності воду, якщо ми миємо в тих місцях, де вона не підведена. Наприклад, тут - на вулиці, біля гімназії. Біля пам’ятника Княгині Ользі ми теж використовували комунальні поливальні машини для подачі води на миючу техніку. Також комунальники допомагають нам з нанесенням розчинника на стіну, там де є графіті. Розчинник потужний, тому зараз нанесемо, буквально 5 хвилин, він прореагує і зразу змиємо. Все буде чисто, так, як було побудовано колись», - розповів активіст ініціативи Єлисей Ходоловський. 

    Кличко підкреслив, що столична влада співпрацює з киянами, які люблять столицю і долучаються до того, щоб робити її кращою.

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    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)
    Активісти відмивають Київ від графіті (фото, відео)

    «Представникам ініціативи «Києве, мий» місто підвозить воду для миття об’єктів, забезпечує розчинником, пензлями. Також я пообіцяв допомогти придбати обладнання, яке вкрай потрібне для їх місії», - зазначив Кличко.

    Віталій Кличко Київ благоустрій активісти Київавтодор
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