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    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)

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    Мер Віталій Кличко оглянув&nbsp;<span lang="UK">центральну частину парку Партизанської слави</span> - Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)
    Мер Віталій Кличко оглянув центральну частину парку Партизанської слави
    Фото: пресслужба мера Києва

    Наймасштабнішим об’єктом оновленого парку є світловий пішохідний фонтан

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували центральну частину парку Партизанської слави. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Ця зелена зона, площею 100 гектарів, має статус регіонального ландшафтного парку місцевого значення. У 2018 році ми розпочали капітальний ремонт центральної частини парку - близько 8 гектарів. Тут облаштували доріжки з ФЕМ покриттям, встановили нові лави та урни, відремонтували громадську вбиральню та бюветний комплекс, встановили дитячий майданчик з гумовим покриттям, сучасне освітлення. Здійснили благоустрій та озеленення території», - розповів Кличко.

    Найцікавішим та наймасштабнішим об’єктом оновленого парку, за словами мера, є світловий пішохідний фонтан. 

    «Унікальність фонтану – в його конструкції: 5 високих арок створюють водоспад, а між струменями води, що підіймаються знизу, можна пройтися. У вечірній час фонтан підсвічується LED-світильниками», - зазначив Кличко. 

    На оновленій частині парку здійснили додаткове озеленення. Щоб додати кольору вхідній групі, тут висадили також клени, березу, магнолію, сакуру, кущову вишню, сливи. А для квітників використали багатолітні квіти.

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    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)
    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)
    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)
    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)
    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)
    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)
    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)
    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)
    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)
    Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)

    «Ми робимо Київ містом парків. За останніх 6 років відремонтували та реконструювали майже 380 парків і скверів! А понад 130 зелених зон отримали статус парку чи скверу», - наголосив Кличко.

    Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.

    Цього тижня Державна екологічна інспекція розпочне перевірку столичного парку Партизанської слави у зв'язку з порушеннями природоохоронного законодавства.

    Віталій Кличко Київ благоустрій ремонт фонтан парк
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