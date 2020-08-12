Кличко на милицях перевірив, як відремонтували парк Партизанської слави (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Віталій Кличко оглянув центральну частину парку Партизанської слави Фото: пресслужба мера Києва

Наймасштабнішим об’єктом оновленого парку є світловий пішохідний фонтан

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували центральну частину парку Партизанської слави. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ця зелена зона, площею 100 гектарів, має статус регіонального ландшафтного парку місцевого значення. У 2018 році ми розпочали капітальний ремонт центральної частини парку - близько 8 гектарів. Тут облаштували доріжки з ФЕМ покриттям, встановили нові лави та урни, відремонтували громадську вбиральню та бюветний комплекс, встановили дитячий майданчик з гумовим покриттям, сучасне освітлення. Здійснили благоустрій та озеленення території», - розповів Кличко.

Найцікавішим та наймасштабнішим об’єктом оновленого парку, за словами мера, є світловий пішохідний фонтан.

«Унікальність фонтану – в його конструкції: 5 високих арок створюють водоспад, а між струменями води, що підіймаються знизу, можна пройтися. У вечірній час фонтан підсвічується LED-світильниками», - зазначив Кличко.

На оновленій частині парку здійснили додаткове озеленення. Щоб додати кольору вхідній групі, тут висадили також клени, березу, магнолію, сакуру, кущову вишню, сливи. А для квітників використали багатолітні квіти.

«Ми робимо Київ містом парків. За останніх 6 років відремонтували та реконструювали майже 380 парків і скверів! А понад 130 зелених зон отримали статус парку чи скверу», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.

Цього тижня Державна екологічна інспекція розпочне перевірку столичного парку Партизанської слави у зв'язку з порушеннями природоохоронного законодавства.