На вулицях Києва з’являться 120 лав із рекламою



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Лави встановлять для комфортних умов відпочинку киян Фото ілюстративне

Вуличні лави встановлять у п'ятьох районах Києва

У Києві облаштують вуличні лави. Для реалізації цього проєкту проведено конкурс із залучення інвестора та визначено переможця. Ним стало ТОВ «Маркетинг компані». Про це повідомили в Департаменті економіки та інвестицій Київської міської держадміністрації.

За умовами конкурсу сто двадцять вуличних лав із рекламними носіями будуть розташовані в Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах міста Києва.

Замовником реалізації проєкту визначено Департамент міського благоустрою.

Комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство» забезпечило розробку та погодження в установленому порядку орієнтовних техніко-економічних показників, можливі передпроєктні пропозиції та пропозиції до умов конкурсу.

Реалізація проєкту спрямована на покращення об’єктів благоустрою, створення комфортних умов для відпочинку киян та гостей міста, залучення інвестицій в економіку Києва.

Як повідомлялося, на вулиці Прорізній у центрі Києва встановлюють сучасні модульні громадські вбиральні з функцією самоочищення.

На початку весни 2020 року у Києві встановили дві нові сучасні модульні вбиральні. Одна з них з’явилася на вулиці Володимирській, біля Золотих Воріт, друга - біля палацу «Україна».

30 липня цього спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» за результатами тендера замовило ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» туалетів на 9,3 млн грн.